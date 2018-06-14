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أخبار

اجتماع عاجل لمجلس الامن الدولي لبحث العدوان على الحديدة

الخميس 30 رمضان 1439
 
 
 
 
 
اجتماع عاجل لمجلس الامن الدولي لبحث العدوان على الحديدة

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الوقت- أكدت مصادر دبلوماسية، لوكالة فرانس برس، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الخميس اجتماعا طارئا لإجراء مشاورات عاجلة بخصوص العدوان السعودية الاماراتي على ميناء الحديدة اليمني.

وأكدت المصادر الدبلوماسية أن الجلسة ستعقد في الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش بطلب من بريطانيا، وستكون ثاني اجتماع لمجلس الأمن خلال الأسبوع الجاري حول مستجدات الأزمة اليمنية.

من جانبه، شدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان له على ضرورة ألا تؤثر العملية العسكرية، التي تشنها السعودية والاماراتية على تدفق البضائع والمساعدات عبر الميناء الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، واصفا استمرار تدفق الإمدادات الغذائية والوقود والمواد الطبية إلى اليمن بأنه أمر حيوي، مضيفا أن تحالف العدوان أكد له مراعاته المخاوف الإنسانية في خطط عملياته.

وكانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حذرت أمس من كارثة انسانية ستطال حياة ملايين المدنيين اليمنيين بعد أن بدأ التحالف بقيادة السعودية هجوماً جوياً وبرياً على ميناء الحديدة الحيوي المطلّ على البحر الأحمر.

في حين أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن قلقها البالغ إزاء تهديد حياة أكثر من 300 ألف طفل يعيشون في الحُديدة والمناطق المحيطة بها غربي اليمن، وقالت المديرة العامة للمنظمة الأممية، هنرييتا فور، في بيان "في الوقت الذي تواجه فيه الحديدة خطر الاعتداء، فإنني أشعر بقلق بالغ إزاء الأثر الذي سيتركه على الأطفال في هذه المدينة الساحلية وما حولها".

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كلمات مفتاحية :

مجلس الامن الحديدة اليمن

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