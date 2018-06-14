إسبانيا تقيل مدرب المنتخب قبل المونديال بساعات

الوقت- قام الإتحاد الإسباني لكرة القدم بإقالة لوبيتيجي من تدريب الماتادور بشكل مفاجئ خلال مؤتمر صحفي، كما تم الإعلان عن تعيين فرناندو هييرو بدلًا منه.

وأعرب الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني، عن حزنه الشديد؛ بسبب الرحيل عن تدريب الماتادور قبل بداية بطولة كأس العالم في روسيا.

وقال لوبيتيجي، في كلمات مقتضبة نقلتها صحيفة "ماركا" خلال وداعه لبعثة المنتخب الإسباني: "حزين للغاية، لكن أتمنى أن نلعب بطولة رائعة".

وأضاف لوبتيجي: "نمتلك فريقًا كبيرًا، ونأمل في الفوز بكأس العالم".

يشار إلى أن سبب الإقالة هو إعلان نادي ريال مدريد إرتباط إسم مدرب إسبانيا بتدريب الفريق الموسم المقبل وبعد المونديال مباشرة وما لذلك من أثر على غرف ملابس المنتخب.