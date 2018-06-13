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  الأربعاء 29 رمضان 1439

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اجتماع قريب لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية

اجتماع قريب لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية

اجتماع قريب لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية

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الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

اجتماع قريب لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية

الأربعاء 29 رمضان 1439
 
 
 
 
 
اجتماع قريب لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية

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التدخل الأممي في "اللجنة الدستورية"؛ يا أيها السوريون اتحدوا !!

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الوقت- تتابع الأمم المتحدة رعاية مباحثات السلام في سوريا، برعاية كل من الدول الضامنة الثلاث روسيا، وتركيا، وإيران، في محادثات أستانا حول سوريا، والتي خلصت لإقرار مذكرة مناطق خفض التصعيد بدءاً من مايو/ أيار2017.

فقد أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الأربعاء أن مسؤولين كباراً من روسيا وإيران وتركيا سيلتقون في جنيف 18 و 19 يونيو الحالي للتشاور حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وقال دي ميستورا في بيان إنه سيدعو دولاً أخرى لإجراء مناقشات حول الموضوع في الوقت المناسب.

وكان المبعوث الأممي قد تم تكليفه لاختيار أعضاء اللجنة، التي من المتوقع أن تعيد كتابة الدستور السوري، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة كجزء من الإصلاح السياسي لفترة ما بعد الحرب.

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