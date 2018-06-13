هذا هو شرط كيم جونغ أون للتخلي عن السلاح النووي

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 29 رمضان 1439

إخترنا لكم

يوم القدس 2018: تحديات كبيرة واستجابات أكبر

يوم القدس 2018: تحديات كبيرة واستجابات أكبر الوقت- يبدو أن يوم القدس في هذا العام أكثر تميّزاً على كافّة الصعد. فقد مرّ اليوم الذي بات رمزاً للقضيّة الفلسطينية وعنواناً لجوهر الصراع القائم منذ أكثر من 70 عاماً في ظل ظروف هي الأكثر حساسيّة منذ عقود.

استراتيجية العزم: هل تعيد آمال المحمدين؟ الوقت- تتوالى الحقبة المحمديّة فصولاً. يأتي الاجتماع الأخير امتداداً للتعاون القائم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي الأمير محمد بن زايد في العديد من الملفات الإقليمية.

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب ألقى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، يوم أمس الاثنين، كلمة بمناسبة الذكرى الـ29 لرحيل الإمام الخميني، تطرق فيها إلى أبرز مجريات الأحداث في المنطقة، والتي يعد...

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟! الوقت- نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرا معلومات تفيد بأن السعودية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد قطر إذا حصلت على منظومة "أس 400" الدفاعية الروسية.

"ضياء الأسدي" للوقت: سنعمل على إنهاء الوجود العسکري الأمريكي بالأطر القانونية والدستورية الوقت- تقترب الساحة العراقية من ساعة رسم خارطة جديدة لها، و تجری هناك لقاءات بین الکتل السیاسیة لتتمخض عنها صورة المستقبل للحکومة العراقیة الجدیدة، لمعرفة المزید عن هذا الموضوع حاورنا السید "ضياء الاسدي " مدير المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري...

أخبار

العبادي يعلن رفضه إعادة الانتخابات التشريعية

العبادي يعلن رفضه إعادة الانتخابات التشريعية

العبادي يعلن رفضه إعادة الانتخابات التشريعية

ترامب: العقوبات لن ترفع عن كوريا الشمالية ترامب: العقوبات لن ترفع عن كوريا الشمالية

ميدل إيست آي: السعودية والإمارات تحضّران خطة سريّة للانقلاب في البحرين ميدل إيست آي: السعودية والامارات تحضران خطة سرية للانقلاب في البحرين

لاريجاني: ثمة تدابير ستتخذ بالتناسب مع تصرفات الإدارة الأمريكية لاريجاني: ثمة تدابير ستتخذ بالتناسب مع تصرفات الإدارة الأمريكية

الكشف عن مخطط إماراتي لانقلاب في تونس بطله وزير الداخلية المُقال الكشف عن مخطط إماراتي لانقلاب في تونس بطله وزير الداخلية المُقال

مستشار كسنجر يكشف معلومات حول إمكانية نشوب حرب بين إيران والكيان الاسرائيلي الوقت-كشف مستشار هنري كسنجر، توماس غراهام، في مقابلة له أجريت يوم أمس مع صحيفة "إزفستيا" الروسية معلومات حول

لائحة اتهام جديدة في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية الوقت-لا تزال قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية السابقة تتفاعل، حيث أعلن مكتب المحقق الخاص روبرت مولر المكلف في هذه القضية لائحة...

موسكو تكشف سرّ عدم اكتمال صفقة منظومة إس-400 الروسية مع السعودية! الوقت-كشفت موسكو يوم أمس عن سر عدم اكتمال صفقة منظومة إس-400 الروسية مع السعودية، حيث قال نائب رئيس أكاديمية علوم الصواريخ ...

مجلة أمريكية تكشف تفاصيل الاتصالات بين محمد بن زايد ونتنياهو الوقت-قامت مجلة "نيويوركر" الأمريكية بعرض تقرير مفصل كان اشبه بفضيحة تناولت فيه الاتصالات الصهيونية الأخيرة...

رغم الحصار.. الفلسطينيون يحيون ليالي القدر الوقت-احيا الفلسطينيون يوم أمس ليلة الـ 27 من شهر رمضان المبارك أولى ليالي القدر في القدس الشريف، حيث أدى نحو 350 ألف مصل...

حماس تكشف عمّا تقدمه إيران للشعب الفلسطيني وللمقاومة حماس تكشف عما تقدمه ايران للشعب الفلسطيني والمقاومة

الخارجية الإيرانية: ليس أمام أوروبا المزيد من الوقت الوقت- قال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الايرانية انه ليس هنالك الكثير من الوقت امام اوروبا، مؤكدا بانه عليها المبادرة سريعا وفي اقصر فترة زمنية ممكنة لايجاد آليات يمكنها من خلالها تنفيذ تعهدات الاتفاق النووي الى جانب روسيا والصين.

بعد إغلاقه لمدة 6 أعوام، الحياة تعود إلى أشهر فنادق حلب بعد اغلاقه لمدة 6 أعوام، الحياة تعود الى أشهر فنادق حلب

وزير الخارجية الأمريكي: نريد نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وزير الخارجية الأمريكي: نريد نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل

العبادي: إحراق صناديق الاقتراع يمثل مخططاً لضرب العراق ونهجه الديمقراطي العبادي: احراق صناديق الاقتراع يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي

ميركل: الاتحاد الأوروبي لم يعد بوسعه الاعتماد على واشنطن ميركل: الاتحاد الأوروبي لم يعد بوسعه الاعتماد على واشنطن

ترامب: العجز التجاري الأمريكي بلغ 800 مليار دولار بسبب التجارة الحمقاء ترامب: العجز التجاري الأمريكي بلغ 800 مليار دولار بسبب التجارة الحمقاء

وزير الداخلية العراقي: سيتم فتح تحقيق عاجل بحريق صناديق الاقتراع في الرصافة وزير الداخلية العراقي: سيتم فتح تحقيق عاجل بحريق صناديق الاقتراع في الرصافة

ترامب يصل سنغافورة لعقد قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية ترامب يصل سنغافورة لعقد قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية

الجبوري يدعو لإعادة الانتخابات العراقية بعد حريق الرصافة الجبوري يدعو لإعادة الانتخابات العراقية بعد حريق الرصافة

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مجلة أمريكية تكشف تفاصيل الاتصالات بين محمد بن زايد ونتنياهو

كبسولات نوم مبتكرة في المطارات الأوروبية

الاندبندنت: لقاء ترامب وكيم بين نقاط القوة والضعف فلمن ترجح الكفّة

ترامب: العقوبات لن ترفع عن كوريا الشمالية

ميدل إيست آي: السعودية والإمارات تحضّران خطة سريّة للانقلاب في البحرين

ما وراء الفشل الإماراتي في معارك الساحل الغربي؟

العبادي يعلن رفضه إعادة الانتخابات التشريعية

ريال مدريد يكشف إسم خليفة زيدان

هذا هو شرط كيم جونغ أون للتخلي عن السلاح النووي

رغم الحصار.. الفلسطينيون يحيون ليالي القدر

مسيرات جماهيرية حاشدة حول العالم بمناسبة يوم القدس العالمي

نيويورك تايمز: 15 ألف وثيقة سرية تفتضح دور بعض الدول العربية في دعم تنظيم داعش

اليمنيون في جمعتهم الأخيرة: حيّ على القدس، حيّ على خير البقاع

واشنطن تهدّد بمعاقبة أنقرة إذا اشترت منظومات "إس-400" الروسية

الجنوب ينتفض في وجه الإمارات: تحالفكم احتلال، وطارق صالح خائن

السعودية تدعو إلى اجتماع عربي استثنائي بعد تهديد الأردن بانتقال الفوضى إليها

وثيقة عسكرية أمريكية: انتكاسات ومعارك جهنميّة للإمارات في اليمن

أبو ظبي: قطر دعمت حركات التمرد في السعودية والبحرين

استراتيجية العزم: هل تعيد آمال المحمدين؟

يوم القدس 2018: تحديات كبيرة واستجابات أكبر

الرئيسان الروسي الصيني يؤكدان على وحدة سوريا وضرورة البدء بإعادة إعمارها

الدفاع الكندية تعلن وقف المساعدات للبشمركة في العراق

السعودية تموّل إنشاء مراكز رصد ومراقبة في سوريا استعداداً لانسحاب القوات الأمريكية

مصدر سوري: البوكمال لم تتعرّض لأي لهجوم من داعش.. ومزاعم "الخوذ البيضاء" لا تطابق الواقع

أمريكا وسياسة العصا من الوسط بين تركيا والأكراد

السجون السرية في اليمن: دور أمريكي بأدوات إماراتية

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟!

إيران تبرم اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة مع الاتحاد الأوراسي

هكذا ردّت الحكومة الإيرانية على الجريمة الأخيرة للصهاينة بحق الشعب الفلسطيني

"شيزوفرينيا" القادة العرب تتجسّد في القضية الفلسطينية

موقع أمريكي: لتقصف واشنطن "إسرائيل" إن كانت صادقة بالدفاع عن حقوق الإنسان

هل يستطيع الأمريكي استمالة الصدر الى جانبه؟

الأساليب التكتيكية للتطبيع الاستراتيجي بين الدول العربية والكيان الاسرائيلي

دراسة إسرائيلية: السعودية تعتزم شراء أسلحة إسرائيلية حديثة من أجل حرب اليمن

معركة الساحل الغربي في اليمن: الإعلام لا يصنع نصراً

قرارات حقوق الإنسان صفعة أخرى على وجه الاحتلال الإسرائيلي وداعميه

عدن "عروس البحر الأحمر" من "الجنة" إلى " الجحيم"

بالصورة قناة أم بي سي السعودية تحرق صورة لعبد الناصر وتشعل الشارع المصري!

المستشارة الألمانية: سنواصل احترام الاتفاق النووي مع ايران

بالصور.. أهالي عدن يدوسون العلم الإماراتي وصور محمد بن زايد بأقدامهم

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

هذا هو شرط كيم جونغ أون للتخلي عن السلاح النووي

الأربعاء 29 رمضان 1439
 
 
 
 
 
هذا هو شرط كيم جونغ أون للتخلي عن السلاح النووي

مواضيع ذات صلة

ترامب: العقوبات لن ترفع عن كوريا الشمالية

الاندبندنت: لقاء ترامب وكيم بين نقاط القوة والضعف فلمن ترجح الكفّة

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن بلاده لن تتخلي عن سلاحها النووي قبل ان تتوقف الأعمال العدائية من قبل واشنطن.

وأضاف كيم جونغ أون، بحسب بيان وكالة كوريا الشمالية الرسمية حول نتائج قمة سنغافورة "بأن تحقيق السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وإخلاءها من السلاح النووي يتطلبان من كلا البلدين الامتناع عن الأعمال المزعجة والعسكرية العدائية، والاستناد إلى أساس القانون والمؤسسات".

ووفقا للبيان، فإن كيم وترامب اتفقا على أن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية يتطلب أن تعمل بيونغ يانغ وواشنطن من أجل ذلك بشكل تدريجي ومتزامن، وأضاف البيان: "كيم جونغ أون أوضح أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات جدية لبناء الثقة من أجل تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، فإن الأخيرة تستطيع في المرحلة اللاحقة أيضا مواصلة اتخاذ خطوات حسن نية متناسبة إضافية".

وفي سياق متصل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القمة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون جنبت العالم كارثة نووية، وكتب ترامب في تغريدة نشرها في حسابه على "توتير" العالم خطا خطوة كبيرة لتلافي كارثة نووية.. لا صواريخ أو أبحاث وتجارب نووية بعد الآن". 

والتقى ترامب وكيم جونغ أون أمس الثلاثاء في فندق كابيلا بجزيرة سينتوس في سنغافورة، في لقاء وصف بالتاريخي وقع خلاله الجانبان على مذكرة تفاهم تؤكد التقدم المحرز في المفاوضات بينهما والالتزام بمواصلتها.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ترامب كيم جونغ أون السلاح النووي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

اليمن يتصدر المشهد العربي والإسلامي: مسيرات مليونية في صنعاء وعدة محافظات في يوم القدس العالمي
شعار مونديال روسيا 2018
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
اليمن يتصدر المشهد العربي والإسلامي: مسيرات مليونية في صنعاء وعدة محافظات في يوم القدس العالمي

اليمن يتصدر المشهد العربي والإسلامي: مسيرات مليونية في صنعاء وعدة محافظات في يوم القدس العالمي

ردود أفعال منددة بشأن مشاركة الحكومة السودانية في الحرب على اليمن
مظاهرات بالضفة تطالب برفع العقوبات عن غزة
مواقع جنوب السعودية تحت مرمی الصواريخ اليمنية
نصف مليون فلسطيني يحيون"يوم القدس العالمي"