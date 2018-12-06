لماذا تعادي قطر الإمارات أكثر من السعوديّة؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 28 رمضان 1439

إخترنا لكم

يوم القدس 2018: تحديات كبيرة واستجابات أكبر

يوم القدس 2018: تحديات كبيرة واستجابات أكبر الوقت- يبدو أن يوم القدس في هذا العام أكثر تميّزاً على كافّة الصعد. فقد مرّ اليوم الذي بات رمزاً للقضيّة الفلسطينية وعنواناً لجوهر الصراع القائم منذ أكثر من 70 عاماً في ظل ظروف هي الأكثر حساسيّة منذ عقود.

استراتيجية العزم: هل تعيد آمال المحمدين؟ الوقت- تتوالى الحقبة المحمديّة فصولاً. يأتي الاجتماع الأخير امتداداً للتعاون القائم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي الأمير محمد بن زايد في العديد من الملفات الإقليمية.

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب ألقى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، يوم أمس الاثنين، كلمة بمناسبة الذكرى الـ29 لرحيل الإمام الخميني، تطرق فيها إلى أبرز مجريات الأحداث في المنطقة، والتي يعد...

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟! الوقت- نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرا معلومات تفيد بأن السعودية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد قطر إذا حصلت على منظومة "أس 400" الدفاعية الروسية.

"ضياء الأسدي" للوقت: سنعمل على إنهاء الوجود العسکري الأمريكي بالأطر القانونية والدستورية الوقت- تقترب الساحة العراقية من ساعة رسم خارطة جديدة لها، و تجری هناك لقاءات بین الکتل السیاسیة لتتمخض عنها صورة المستقبل للحکومة العراقیة الجدیدة، لمعرفة المزید عن هذا الموضوع حاورنا السید "ضياء الاسدي " مدير المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري...

أخبار

الكشف عن مخطط إماراتي لانقلاب في تونس بطله وزير الداخلية المُقال

الكشف عن مخطط إماراتي لانقلاب في تونس بطله وزير الداخلية المُقال

الكشف عن مخطط إماراتي لانقلاب في تونس بطله وزير الداخلية المُقال

مستشار كسنجر يكشف معلومات حول إمكانية نشوب حرب بين إيران والكيان الاسرائيلي الوقت-كشف مستشار هنري كسنجر، توماس غراهام، في مقابلة له أجريت يوم أمس مع صحيفة "إزفستيا" الروسية معلومات حول

لائحة اتهام جديدة في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية الوقت-لا تزال قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية السابقة تتفاعل، حيث أعلن مكتب المحقق الخاص روبرت مولر المكلف في هذه القضية لائحة...

موسكو تكشف سرّ عدم اكتمال صفقة منظومة إس-400 الروسية مع السعودية! الوقت-كشفت موسكو يوم أمس عن سر عدم اكتمال صفقة منظومة إس-400 الروسية مع السعودية، حيث قال نائب رئيس أكاديمية علوم الصواريخ ...

مجلة أمريكية تكشف تفاصيل الاتصالات بين محمد بن زايد ونتنياهو الوقت-قامت مجلة "نيويوركر" الأمريكية بعرض تقرير مفصل كان اشبه بفضيحة تناولت فيه الاتصالات الصهيونية الأخيرة...

رغم الحصار.. الفلسطينيون يحيون ليالي القدر الوقت-احيا الفلسطينيون يوم أمس ليلة الـ 27 من شهر رمضان المبارك أولى ليالي القدر في القدس الشريف، حيث أدى نحو 350 ألف مصل...

حماس تكشف عمّا تقدمه إيران للشعب الفلسطيني وللمقاومة حماس تكشف عما تقدمه ايران للشعب الفلسطيني والمقاومة

الخارجية الإيرانية: ليس أمام أوروبا المزيد من الوقت الوقت- قال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الايرانية انه ليس هنالك الكثير من الوقت امام اوروبا، مؤكدا بانه عليها المبادرة سريعا وفي اقصر فترة زمنية ممكنة لايجاد آليات يمكنها من خلالها تنفيذ تعهدات الاتفاق النووي الى جانب روسيا والصين.

بعد إغلاقه لمدة 6 أعوام، الحياة تعود إلى أشهر فنادق حلب بعد اغلاقه لمدة 6 أعوام، الحياة تعود الى أشهر فنادق حلب

وزير الخارجية الأمريكي: نريد نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وزير الخارجية الأمريكي: نريد نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل

العبادي: إحراق صناديق الاقتراع يمثل مخططاً لضرب العراق ونهجه الديمقراطي العبادي: احراق صناديق الاقتراع يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي

ميركل: الاتحاد الأوروبي لم يعد بوسعه الاعتماد على واشنطن ميركل: الاتحاد الأوروبي لم يعد بوسعه الاعتماد على واشنطن

ترامب: العجز التجاري الأمريكي بلغ 800 مليار دولار بسبب التجارة الحمقاء ترامب: العجز التجاري الأمريكي بلغ 800 مليار دولار بسبب التجارة الحمقاء

وزير الداخلية العراقي: سيتم فتح تحقيق عاجل بحريق صناديق الاقتراع في الرصافة وزير الداخلية العراقي: سيتم فتح تحقيق عاجل بحريق صناديق الاقتراع في الرصافة

ترامب يصل سنغافورة لعقد قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية ترامب يصل سنغافورة لعقد قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية

الجبوري يدعو لإعادة الانتخابات العراقية بعد حريق الرصافة الجبوري يدعو لإعادة الانتخابات العراقية بعد حريق الرصافة

هذا أهم ما جاء في البيان الختامي لمنظمة شنغهاي هذا اهم ما جاء في البيان الختامي لمنظمة شنغهاي

إيران تكشف تفاصيل "مشروع الدفع النووي العظيم" ايران تكشف تفاصيل "مشروع الدفع النووي العظيم"

بالفيديو... قبل يومين من لقاء ترامب؛ زعيم كوريا الشمالية يصل سنغافورة بالفيديو... قبل يومين من لقاء ترامب؛ زعيم كوريا الشمالية يصل سنغافورة

الرئيس الأسد: الوجود الإيراني شرعي لكن الوجود الأمريكي والبريطاني غزو الوقت-قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة له مع صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، يوم امس، أنّ الوجود العسكري البريطاني الأمريكي الفرنسي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ما وراء الفشل الإماراتي في معارك الساحل الغربي؟

أين أصبح الحلفاء في سوريا بعد سبع سنوات؟

من يريد إحراق العراق بإحراق نتائج الانتخابات؟

الاندبندنت: لقاء ترامب وكيم بين نقاط القوة والضعف فلمن ترجح الكفّة

رغم الحصار.. الفلسطينيون يحيون ليالي القدر

كلويفرت ينضم لصفوف روما

مجلة أمريكية تكشف تفاصيل الاتصالات بين محمد بن زايد ونتنياهو

برلين تنبذ مشروع غوغل الجديد على أراضيها

قراءة في رؤية سماحة السيد خامنئي للمنطقة و طريقة الحل

سناب شات تطرح ميزة مهمة جديدة

أمريكي تظهر براءته بعد 26 عاماً من السجن

لائحة اتهام جديدة في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية

نتائج قمة مكّة: إنعاش على الطريقة السعودية

كيم جون أون يصطحب مرحاضه أينما حل

موسكو تكشف سرّ عدم اكتمال صفقة منظومة إس-400 الروسية مع السعودية!

الجنوب ينتفض في وجه الإمارات: تحالفكم احتلال، وطارق صالح خائن

استراتيجية العزم: هل تعيد آمال المحمدين؟

حسابات ابن سلمان وتعلّم دروس القمع من الإمارات

أهم العقد المرورية في سوريا سالكة بعد اندحار الإرهابيين

القوات اليمنية تدكّ القواعد العسكرية في نجران وخميس مشيط بصورايخ باليستية

المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ينتصر لحقوق الفلسطينيين

الاندبندنت: أعلام حزب الله اللبناني والمقاومة ترفرف وسط لندن

عجز البيت الأبيض أمام الحشد الشعبي والمحور المناهض لأمريكا في العراق

أين أصبح الحلفاء في سوريا بعد سبع سنوات؟

احتجاجات الأردن تستعر: هل قاد الملك عبدالله بلاده إلى المجهول؟!

يديعوت أحرونوت: السعودية والإمارات تقفان خلف تصاعد الأحداث والاحتجاجات في الأردن

تظاهرات حاشدة ضدّ زيارة نتنياهو إلى فرنسا+صور

ناسا: محطة الفضاء الدولية ستختفي بحلول 2025

دمشق: التحالف الأمريكي يواصل جرائمه بحق السوريين لرفضهم الانضمام إلى الميليشيات الانفصالية

مجلة الدفاع والخارجية الأمريكية: حادثة الخازمى تؤكّد قرب انهيار النظام السعودي وتفككه

آخر تطورات الانتخابات العراقية

السجون السرية في اليمن: دور أمريكي بأدوات إماراتية

هكذا استشهدت المسعفة رزان النجار بنيران الجنود الصهاينة!

قناة الحرة الأمريكية: قوات خاصة أمريكية تشارك في معارك الحديدة إلى جانب السعودية!

إيران تبرم اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة مع الاتحاد الأوراسي

قرارات حقوق الإنسان صفعة أخرى على وجه الاحتلال الإسرائيلي وداعميه

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟!

بالصور... مدن وشخصيات ووسائل إعلام عالمية تعلن تضامنها مع فلسطين وسط صمت عربي مطبق

الاندبندنت: أعلام حزب الله اللبناني والمقاومة ترفرف وسط لندن

أمريكا وأسباب البقاء في سوريا

قادة الاحتلال يهاجمون الأمم المتحدة بعد قرارها فتح تحقيق بالمجازر الأخيرة في غزة

نقل السفارة ورسم مستقبل جديد للشرق الأوسط

ابن سلمان والازدواجية؛ الفساد نموذجاً

النتائج الأولية للانتخابات العراقية بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

دول خليجية تفرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق أحمد عبدالله سامبي!

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
مقالات

لماذا تعادي قطر الإمارات أكثر من السعوديّة؟

الثلاثاء 28 رمضان 1439
 
 
 
 
 
لماذا تعادي قطر الإمارات أكثر من السعوديّة؟

لماذا تعادي قطر الإمارات أكثر من السعوديّة؟

الوقت- تتواصل فصول العداء بين قطر ودول الحصار. الدوحة التي لم تعر اهتماماً في أدبياتها السياسية منذ بدء الأزمة الخليجية وحصار الدول الأربعة، تركز اهتمامها على مواجهة الجهات ا

مواضيع ذات صلة

حسابات ابن سلمان وتعلّم دروس القمع من الإمارات

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟!

إلى أين تتجه الأزمة الخليجية؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تتواصل فصول العداء بين قطر ودول الحصار. الدوحة التي لم تعر اهتماماً في أدبياتها السياسية منذ بدء الأزمة الخليجية وحصار الدول الأربعة، تركز اهتمامها على مواجهة الجهات الأساسيّة التي تقف خلف هذا الحصار، وتحديداً السعوديّة وقطر.

ورغم ان الرياض كانت أكثر عدائية تجاه الدوحة سواء في الأزمة الخليجية الحالية، أو الأزمة السابقة عام 2013، إلا أن قطر إختارت توجيه بوصلة المواجهة نحو الإمارات العربية المتّحدة حيث اتخذت إجراءات ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بسبب "انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها"، وفق بيان الخارجيّة القطرية. كما طالبت قطر المحكمة الدولية بأن تأمر الإمارات باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مطالبة أبوظبي بتقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بقطر بسبب انتهاكات إماراتية للاتفاقية.

التصعيد الأخير لم يكن محطة الخلاف الأولى بين البلدين منذ اندلاع الأزمة؛ فقد سبقه سِجالات عِدة واتهامات مُتبادلة. فقبل التوتّر القانوني الأخير، حصل توتّر جوّي بين البلدين حيث أعلنت الإمارات أن "مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنيتين إماراتين خلال رحلتين اعتياديتين إلى المنامة أثناء تحليقهما في المسارات المعتادة"، وقبل التوتّر الجوي أيضاً وجّهت قطر اتهامًا للإمارات بقرصنة وكالة الأنباء القطرية، وفبركة تصريحات نُسِبت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانٍ، تهاجم عددًا من الدول بينها أمريكا ومصر والسعودية، قبل شهر من اندلاع الأزمة.كذلك، وبينما دار سجال بين الدوحة وأبوظبي حول حق استضافة مونديال 2022، اتهمت  الإمارات في نوفمبر الماضي، الدوحة بالوقوف وراء إعلان منظمة غير حكومية التقدم بشكوى ضد أبو ظبي  إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" في اليمن.

هذه بعض فصول الخلاف والتوتّرات بين البلدين،ناهيك عن وجود العديد من المشاحنات الاخرى كاحتجاز الإمارات للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أحد أبرز أفراد الأسرة الحاكمة القطرية، وجميعها لم يحصل مع السعوديّة رغم أنها هي الوحيدة التي تمتلك حدود بريّة مع الدوحة، فما أسباب هذا العداء بين البلدين؟

أسباب عدّة تفسّر مستوى العداء القائم بين الدوحة وأبوظبي، يمكن الإشارة إليه في جملة من النقاط، أبرزها:

أوّلاً: يعد عداء الإمارات للاخوان المسلمين المدعومين قطرياً أحد أبرز فصول الخلاف مع الإمارات. فقد بنت أبوظبي سياستيها الداخلية والخارجية على عداء الإخوان ومحاربتهم، بينما يلعب الإخوان دوراً رئيسياً في السياسة الخارجيّة القطريّ.

ثانياً: تدرك الدوحة أن ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد هو من يقف فعلاً خلف سيناريو الحصار، وقد نجح في إقناع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بالمضي في سيناريو الحصار، تماماً كما نجح في إقناعه في العديد من الملفات الأخرى. بعبارة أخرى، يرى الأمير تميم في بن زايد رأس الحربة في المشروع الذي يستهدف قطر، وقد  اتهمت صحيفة "واشنطن بوست" خلال شهر تموز/يوليو بأن الأمارات قد خططت لحادثة الاختراق التي وقعت في أيار/مايو الماضي.

ثالثاً: تختلف أساليب المواجهة بين الرياض وأبوظبي تجاه الدوحة، ففي حين تعتمد الأولى على سياسات عدائية واضحة، تنتهج الأخيرة سياسات علنية أققل عدائية إلا أنها أكثر فاعلية وخطوة. أي أن الرياض تستخدم سياسات أكثر عداء وغباءً مع الدحة، بينما تعمد الإمارات إلى سياسات أكثر دهاء. كذلك، تدرك قطر ثبوت تورط الإمارات في محاولات إنقلاب في العديد من الدول بدءاً من محاولة التجسس في سلطنة عمان، مروراً بالدعم الإماراتي لما حصل في مصر، وليس انتهاء بليبا والمعلومات التي تسيطر حالياً على الرأي العام التونسي والني نقلها موقع "موند أفريك" الفرنسي، عن مصادر دبلوماسية غربية مفادها أن وزير الداخلية التونسي المقال لطفي براهم التقى سرا رئيس مسؤول المخابرات الإماراتي بجزيرة جربة التونسية (جنوب)، وخططا معا "لانقلاب" على السلطة في تونس. يدرك الشيخ تميم أن لا خطر على نظامه من تحرّك عسكري خليجي بسبب الدعم التركي العسكري والحضور الأمريكي، وبالتالي الخشية الرئيسية من تحرّكات إنقلابيةعلى شاكلة مشرع الشيخ بن علي آل ثاني الذي فشل.

رابعاً: من الأسباب الأخرى لهذا العداء هو مستوى التقارب الأمريكي الإماراتي، والدور الذي يلعبه السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة للتأثير على القرار الأمريكي في مواقفها الخليجية بشكل عام، وتجاه قطر على وجه الخصوص. السعودية استفاقت مؤخراً على إنشار لوبي سعودي في أمريكا، بينما بدأت الإمارات بها النهج منذ سنوات.

خامساً: هناك محاولات قطرية للعب على وتر العلاقة بين الإمارات والسعوديّة. الدوحة التي لمست خلافات حقيقية بين كل من السعودية والإمارات في الجنوب اليمني، تسعى اليوم لتعزيز هذه الخلافات على أكثر من صعيد كونها ستكون المستفيد الأبرز من أي عداء بين الرياض وأبوظبي.

سادساً: يرخي الواقع الجيوسياسي بين قطر والإماراتي بظلاله على واقع العلاقة المتنافسة والمتأزمة بين البلدين. المناطحة القائمة بين البلدين تتعلّق بالمستوى الجبوسياسي لكل منهما، في حين أن السعوديّة تمتلك فاصلة أكبر في الواقع الجيوسياسي مع كلا البلدين.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

قطر الإمارات السعوديّة الأزمة الخليجية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

شعار مونديال روسيا 2018
اليمن يتصدر المشهد العربي والإسلامي: مسيرات مليونية في صنعاء وعدة محافظات في يوم القدس العالمي
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شعار مونديال روسيا 2018

شعار مونديال روسيا 2018

ردود أفعال منددة بشأن مشاركة الحكومة السودانية في الحرب على اليمن
مظاهرات بالضفة تطالب برفع العقوبات عن غزة
مواقع جنوب السعودية تحت مرمی الصواريخ اليمنية
نصف مليون فلسطيني يحيون"يوم القدس العالمي"