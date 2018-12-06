سناب شات تطرح ميزة مهمة جديدة

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  الثلاثاء 28 رمضان 1439

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يوم القدس 2018: تحديات كبيرة واستجابات أكبر

يوم القدس 2018: تحديات كبيرة واستجابات أكبر الوقت- يبدو أن يوم القدس في هذا العام أكثر تميّزاً على كافّة الصعد. فقد مرّ اليوم الذي بات رمزاً للقضيّة الفلسطينية وعنواناً لجوهر الصراع القائم منذ أكثر من 70 عاماً في ظل ظروف هي الأكثر حساسيّة منذ عقود.

استراتيجية العزم: هل تعيد آمال المحمدين؟ الوقت- تتوالى الحقبة المحمديّة فصولاً. يأتي الاجتماع الأخير امتداداً للتعاون القائم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي الأمير محمد بن زايد في العديد من الملفات الإقليمية.

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب ألقى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، يوم أمس الاثنين، كلمة بمناسبة الذكرى الـ29 لرحيل الإمام الخميني، تطرق فيها إلى أبرز مجريات الأحداث في المنطقة، والتي يعد...

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟! الوقت- نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرا معلومات تفيد بأن السعودية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد قطر إذا حصلت على منظومة "أس 400" الدفاعية الروسية.

"ضياء الأسدي" للوقت: سنعمل على إنهاء الوجود العسکري الأمريكي بالأطر القانونية والدستورية الوقت- تقترب الساحة العراقية من ساعة رسم خارطة جديدة لها، و تجری هناك لقاءات بین الکتل السیاسیة لتتمخض عنها صورة المستقبل للحکومة العراقیة الجدیدة، لمعرفة المزید عن هذا الموضوع حاورنا السید "ضياء الاسدي " مدير المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري...

أخبار

حماس تكشف عمّا تقدمه إيران للشعب الفلسطيني وللمقاومة

حماس تكشف عمّا تقدمه إيران للشعب الفلسطيني وللمقاومة

حماس تكشف عما تقدمه ايران للشعب الفلسطيني والمقاومة

الخارجية الإيرانية: ليس أمام أوروبا المزيد من الوقت الوقت- قال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الايرانية انه ليس هنالك الكثير من الوقت امام اوروبا، مؤكدا بانه عليها المبادرة سريعا وفي اقصر فترة زمنية ممكنة لايجاد آليات يمكنها من خلالها تنفيذ تعهدات الاتفاق النووي الى جانب روسيا والصين.

بعد إغلاقه لمدة 6 أعوام، الحياة تعود إلى أشهر فنادق حلب بعد اغلاقه لمدة 6 أعوام، الحياة تعود الى أشهر فنادق حلب

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ترامب: العجز التجاري الأمريكي بلغ 800 مليار دولار بسبب التجارة الحمقاء ترامب: العجز التجاري الأمريكي بلغ 800 مليار دولار بسبب التجارة الحمقاء

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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علوم وتكنولوجيا

سناب شات تطرح ميزة مهمة جديدة

الثلاثاء 28 رمضان 1439
 
 
 
 
 
سناب شات تطرح ميزة مهمة جديدة
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الوقت- تتسابق تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي إلى تحسين خدماتها في ظل المنافسة الشديدة على جمع العدد الاكبر من المتابعين وبالتالي أرباح أكبر.

وفي هذا الإطار طرح تطبيق التواصل الإجتماعي سناب شات خدمة مميزة وجديدة سبق لعدة تطبيقات أن طرحتها في ما مضى وهي إمكانية حذف الرسائل المرسلة للأصدقاء حتى قبل فتحها.

وبدأت الميّزة الجديدة بالظهور في عدد من الدول خلال الساعات الماضية على أن تصل إلى جميع المستخدمين حول العالم في وقت لاحق بحسب ما نقلته بعض المواقع المتخصصة.

وفي كيفية استعمالها ماعليك سوى الضغط المطول عليها ثم إختيار خيار حذف وسيتم حذف الرسالة مباشرة فور النقر على خيار حذف ويشكل ذلك نقلة نوعية فيما يخص الرسائل النصية و​الصور​ والفيديو ايضاً.

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