سناب شات تطرح ميزة مهمة جديدة

الوقت- تتسابق تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي إلى تحسين خدماتها في ظل المنافسة الشديدة على جمع العدد الاكبر من المتابعين وبالتالي أرباح أكبر.

وفي هذا الإطار طرح تطبيق التواصل الإجتماعي سناب شات خدمة مميزة وجديدة سبق لعدة تطبيقات أن طرحتها في ما مضى وهي إمكانية حذف الرسائل المرسلة للأصدقاء حتى قبل فتحها.

وبدأت الميّزة الجديدة بالظهور في عدد من الدول خلال الساعات الماضية على أن تصل إلى جميع المستخدمين حول العالم في وقت لاحق بحسب ما نقلته بعض المواقع المتخصصة.

وفي كيفية استعمالها ماعليك سوى الضغط المطول عليها ثم إختيار خيار حذف وسيتم حذف الرسالة مباشرة فور النقر على خيار حذف ويشكل ذلك نقلة نوعية فيما يخص الرسائل النصية و​الصور​ والفيديو ايضاً.