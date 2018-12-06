كيم جون أون يصطحب مرحاضه أينما حل

الوقت- ذكرت بعض التقارير الصحفية أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جون أون جلب مرحاضه الخاص معه إلى سنغافورة حيث سيعقد القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي هذا الإطار جاء في تقرير لمجلة "بيزنيس إنسايدر" الأميركية أن: "الزعيم الكوري الشمالي يجلب معه دائما المراحيض أينما حل."

وأشارت الصحيفة إلى إلى أن كيم جون أون لا يصطحب هذه المراحيض في قطاره الخاص إنما فقط بالعربات النقالة كالسيارات والمركبات الأخرى التي يضطر إلى استعمالها في المناطق الوعرة.

وسبق لتقارير أن ذكرت بأن سبب هذه العادة عند الرئيس الكوري الشمالي هي الحؤول دون السماح لأجهزة مخابرات الدول الأخرى بفحص برازه من أجل معرفة حالته الصحية وتحليلها.