أمريكي تظهر براءته بعد 26 عاماً من السجن

الوقت- تتوالى القصص الغريبة من السجون الأمريكية كل فترة، وآخرها ظهور براءة مواطن أمريكي سجن لأكثر من ربع قرن في سجن ولاية أوكلاهوما.

جوني تولبير سجن بعد إتهامه بجريمة قتل عام 1992 بعدما شهد ضده شاهد عيان قال إنه يشك بأنه قتل أحد المتشردين.

ولكن مع مرور الزمن بيّنت أدلة جديدة بعد فحص الحمض النووي أن دم دوليير ليس نفسه الذي وجد على ملابس القتيل لذا أعلنت المحكمة براءته، ليعرب عن سعادته البالغة.

وقال أثناء مغادرته قاعة المحكمة: "أقول منذ أكثر من عقدين إنني ليس لي علاقة بهذه الجريمة البشعة، وكنت أعرف دائما أنني بريء وهو ما أثبتته الآن أدلة الحامض النووي".

وفي رده على سؤال حول ما هو أول شيء يعتزم فعله عندما يعود إلى مسقط رأسه، قال تولبير: "أعتقد أول شيء سأفعله هو تناول وجبة طعام كبيرة بحق".

يذكر ان حادثة مماثلة شهدتها المحاكم الأمريكية السنة الماضية بخروج باتريك برنس من السجن بعد إثبات براءته بعد 26 عام من الحبس التعسفي، الامر الذي بدأ يفقد الامريكين الثقة بالنظام العدلي عندهم.