برلين تنبذ مشروع غوغل الجديد على أراضيها

الوقت- من المقرر أن ينتهي بناء مقر مجموعة "​غوغل​" في حيّ كروزبرغ في الأشهر المقبلة، وهو واحد من ستة مشاريع في مناطق عدة من العالم، لكنه الوحيد الذي يُستقبل بهذا الرفض من جانب السكان المحليين.

فالمساحات الكبيرة والمباني الضخمة لم تلاقي ترحاباً في برلين كالذي لاقته في وارسو أو سيول حيث خرجت حركة إعتراضية دائمة ومظاهرات منظمة تنديداً بهذا الأسلوب الجديد في العمل الذي توفره هذه المباني، حيث تنظّم هذه مظاهرات كل يوم جمعة من أول كل شهر أمام المكان الذي سيقام عليه مقرّ "غوغل" والتي تطالب برحيل الشركة من برلين.

ويقول أحد منظمي حملة "تباً لغوغل" في برلين لاري باغبلاك لوكالة "فرانس برس": "هذه الشركة الضخمة التي يقوم اقتصادها على المراقبة الجماعية تريد أن تحطّ هنا" واصفا ذلك "في ظلّ فقدان الناس لمنازلهم" بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات، بأنه ينطوي على عجرفة وعنف شديد".