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  الإثنين 27 رمضان 1439

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أخبار

الخارجية الايرانية: ليس امام اوروبا المزيد من الوقت

الخارجية الايرانية: ليس امام اوروبا المزيد من الوقت

الوقت- قال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الايرانية انه ليس هنالك الكثير من الوقت امام اوروبا، مؤكدا بانه عليها المبادرة سريعا وفي اقصر فترة زمنية ممكنة لايجاد آليات يمكنها من خلالها تنفيذ تعهدات الاتفاق النووي الى جانب روسيا والصين.

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أخبار

الخارجية الايرانية: ليس امام اوروبا المزيد من الوقت

الإثنين 27 رمضان 1439
 
 
 
 
 
الخارجية الايرانية: ليس امام اوروبا المزيد من الوقت

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قاسمي: إيران ستبقى في سوريا ما دام الطلب سوريّاً والإرهاب قائماً

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الوقت- قال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الايرانية انه ليس هنالك الكثير من الوقت امام اوروبا، مؤكدا بانه عليها المبادرة سريعا وفي اقصر فترة زمنية ممكنة لايجاد آليات يمكنها من خلالها تنفيذ تعهدات الاتفاق النووي الى جانب روسيا والصين.

وبين قاسمي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، ان المفاوضات مع اوروبا ستستمر في مستويات اعلى واضاف، ان الاتحاد الاوروبي مجموعة كبيرة وبيروقراطية، وفيما لو كانت راغبة ببقاء ايران في الاتفاق النووي فعليها المبادرة سريعا وفي اقصر فترة زمنية ممكنة الى تفعيل آليات قادرة على ان تؤدي الى تنفيذ تعهداتها في اطار الاتفاق الى جانب روسيا والصين.

وتابع قاسمي بالقول: نامل بان لا تفوت اوروبا الفرصة اذ ليس امامها الكثير من الوقت، وفي ضوء عدم الالتزام بالوعود السابقة فان شعبنا لن ينتظر اكثر من الحد اللازم.

وحول المفاوضات بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الامريكي قال قاسمي، ان مواقفنا العامة والمبدئية حول قضايا شبه الجزيرة الكورية واضحة، اذ نرغب بان يستتب السلام والامن والاستقرار فيها كما في بقية مناطق العالم ونحن نرحب حتما باي خطوة تساعد هذه القضية وازدهار المنطقة.

وتابع قاسمي ولكن في ضوء ماضي وتاريخ امريكا وما نعرفه عنها خاصة ترامب شخصيا وخروجه من المعاهدات والاتفاق النووي وغير ذلك فاننا نظر برؤية تشاؤمية للغاية لسلوك ترامب واميركا، اذ لا يمكننا ان نكون متفائلين ازاء سلوك اميركا وينبغي على الحكومة الكورية ان تاخذ حذرها وتتصرف بيقظة، وعلى اي حال ينبغي الصبر فطبيعة اميركا ليست طبيعة يمكن الحكم بشانها بتفاؤل.

وحول التصريحات الاخيرة لرئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني حول الجفاف في ايران قال قاسمي، انه على نتنياهو الكف عن قتل الاطفال والمجازر بحق الفلسطينيين ولا حاجة لان يكون قلقا ازاء قضية الجفاف في ايران، فالشعب الايراني قادر على حل وتسوية قضاياه في الوقت اللازم وليس بحاجة الى هذه الالاعيب السحرية.

واضاف قاسمي انه (نتنياهو) واثر زيارته الفاشلة الى اوروبا وفشله في اقناع الدول الاوروبية الثلاث لمواكبة اميركا وتقويض الاتفاق النووي وتغيير نظرتها تجاه الاتفاق، قد قام بخطوة اخرى خادعة ونفاقية وحتى صبيانية.

وحول الانباء الواردة بان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيلتقي نظراءه الاوروبيين الثلاثة، اوضح قاسمي بان لقاءات مكثفة ستجري قريبا نظرا لضيق الوقت، في هذا المستوى او في مستويات اخرى، بهدف الوصول الى حصيلة نهاية في ضوء الظروف الجديدة وما نتوقعه نحن وما ينبغي على الاطراف الاخرى تنفيذه.

واعرب قاسمي عن ارتياحه للمصادقة على لائحة مكافحة تمويل الارهاب في اللجنة المعنية بمجلس الشورى الاسلامي والذي تم ارجاء مناقشته على مستوى المجلس لشهرين قادمين، معربا عن امله بان تتم المصادقة عليه من قبل المجلس ايضا بعد شهرينواضاف، من المؤكد ان هنالك الكثير من المزايا التي ستحصل عليها الجمهورية الاسلامية الايرانية في المصادقة على هذه اللائحة.

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