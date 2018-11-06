الخارجية الإيرانية: ليس أمام أوروبا المزيد من الوقت

الوقت- قال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "ليس هناك الكثير من الوقت أمام أوروبا"، مؤكداً بأنّ عليها المبادرة سريعاً وفي أقصر فترة زمنية ممكنة لإيجاد آليات يمكن من خلالها تنفيذ تعهدات الاتفاق النووي إلى جانب روسيا والصين.

وبيّن قاسمي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أنّ المفاوضات مع أوروبا ستستمر في مستويات أعلى وأضاف، إن الاتحاد الأوروبي مجموعة كبيرة وبيروقراطية، وفيما لو كانت راغبة ببقاء إيران في الاتفاق النووي فعليها المبادرة سريعاً وفي أقصر فترة زمنية ممكنة إلى تفعيل آليات قادرة على أن تؤدي لتنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاق إلى جانب روسيا والصين.

وتابع قاسمي بالقول: نأمل بألّا تفوّت أوروبا الفرصة إذ ليس أمامها الكثير من الوقت، وفي ضوء عدم الالتزام بالوعود السابقة فإن شعبنا لن ينتظر أكثر من الحد اللازم.

وحول المفاوضات بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي قال قاسمي، إن مواقفنا العامة والمبدئية حول قضايا شبه الجزيرة الكورية واضحة، إذ نرغب بإن يستتبّ السلام والأمن والاستقرار فيها كما في بقية مناطق العالم ونحن نرحّب حتماً بأي خطوة تساعد هذه القضية وازدهار المنطقة.

وتابع قاسمي ولكن في ضوء ماضي وتاريخ أمريكا وما نعرفه عنها خاصة ترامب شخصياً وخروجه من المعاهدات والاتفاق النووي وغير ذلك فإننا نظر برؤية تشاؤمية للغاية لسلوك ترامب وأمريكا، إذ لا يمكننا أن نكون متفائلين إزاء سلوك أمريكا وينبغي على الحكومة الكورية أن تأخذ حذرها وتتصرف بيقظة، وعلى أي حال ينبغي الصبر فطبيعة أمريكا ليست طبيعة يمكن الحكم بشأنها بتفاؤل.

وحول التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني حول الجفاف في إيران قال قاسمي، إنّ على نتنياهو الكفّ عن قتل الأطفال والمجازر بحق الفلسطينيين ولا حاجة لأن يكون قلقاً إزاء قضية الجفاف في إيران، فالشعب الإيراني قادر على حل وتسوية قضاياه في الوقت اللازم وليس بحاجة إلى هذه الألاعيب السحرية.

وأضاف قاسمي إنّ (نتنياهو) وأثر زيارته الفاشلة إلى أوروبا وفشله في إقناع الدول الأوروبية الثلاث لمواكبة أمريكا وتقويض الاتفاق النووي وتغيير نظرتها تجاه الاتفاق، قد قام بخطوة أخرى خادعة ونفاقية وحتى صبيانية.

وحول الأنباء الواردة بأن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيلتقي نظراءه الأوروبيين الثلاثة، أوضح قاسمي بأن لقاءات مكثفة ستجري قريباً نظراً لضيق الوقت، في هذا المستوى أو في مستويات أخرى، بهدف الوصول إلى حصيلة نهاية في ضوء الظروف الجديدة وما نتوقعه نحن وما ينبغي على الأطراف الأخرى تنفيذه.

وأعرب قاسمي عن ارتياحه للمصادقة على لائحة مكافحة تمويل الإرهاب في اللجنة المعنية بمجلس الشورى الإسلامي والذي تم إرجاء مناقشته على مستوى المجلس لشهرين قادمين، معرباً عن أمله بأن تتم المصادقة عليه من قبل المجلس أيضاً بعد شهرين، وأضاف، من المؤكد أن هنالك الكثير من المزايا التي ستحصل عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المصادقة على هذه اللائحة.