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  الإثنين 27 رمضان 1439

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أخبار

ميركل: الاتحاد الأوروبي لم يعد بوسعه الاعتماد على واشنطن

الإثنين 27 رمضان 1439
 
 
 
 
 
ميركل: الاتحاد الأوروبي لم يعد بوسعه الاعتماد على واشنطن

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الوقت- وصفت المستشارة الألمانيةأنجيلا ميركل تغريدات الرئيس الأمريكيدونالد ترامب عن قمةمجموعة السبع بأنها "محبطة"، مؤكدة أن بلادها والاتحاد الأوروبي عموما لم يعد بوسعهما "الاعتماد بشكل أعمى" على واشنطن بعد انسحاب الرئيس الأمريكي من البيان الختامي لقمة G7.

واعتبرت ميركل في حديث تلفزيوني، ان رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على بيان G7 "عبر تغريدة في تويتر، طبعا، أمر مخيب ومؤسف إلى حد ما"، مؤكدة دعم برلين للوثيقة المعتمدة التي اعتبرت أن لديها قوة قانونية، وأضافت المستشارة الألمانية: "كل ذلك عزز قناعتي بأن الأوروبيين عليهم أخذ مصيرهم بأيديهم" والدفاع عن قيمهم ومبادئهم بنشاط أكثر.

وأشارت ميركل إلى أن القرار الأمريكي بالانسحاب والانتقادات الجوابية الشديدة من بقية دول مجموعة السبع الكبار لواشنطن "تزيد الأمور تعقيدا"، مشددة مع ذلك على أن الخلافات مع امريكا لا تعني نهاية الشراكة عبر الأطلسي وأن برلين تعتزم مواصلة الحوار "غير السهل" مع ترامب.

وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) قالت في بيانها الختامي عقب اجتماعها في مدينة تورونتو الكندية قبل ايام "إننا ملتزمون بضمان بقاء برنامج إيران النووي سلميا بشكل حصري، وفقا لالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة القاضية بعدم البحث والسعي إلى تطوير أو امتلاك أسلحة نووية. ونحن ندعم بحزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عملها المهم في المراقبة والتفتيش بهدف ضمان امتثال إيران لخطة العمل المشتركة الشاملة والالتزامات الأخرى، بما في ذلك ضمان الالتزامات".

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ميركل ترامب.واشنطن الاتحاد الاوروبي

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