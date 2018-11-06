ترامب: العجز التجاري الأمريكي بلغ 800 مليار دولار بسبب التجارة الحمقاء

الوقت- ندد الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بما اسماها التجارة الحمقاء التي تتبعها بعض الدول مع بلاده، معتبرا أن ليس عدلا بالنسبة للشعب الأمريكي أن يبلغ العجز التجاري 800 مليار دولار.

وأضاف ترامب الموجود في سنغافورة لحضور اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن ان "التجارة النزيهة يُطلق عليها الآن التجارة الحمقاء إن لم تكن متبادلة"، متابعا في تغريدة على التويتر "لماذا يتعين عليّ كرئيس للولايات المتحدة السماح لدول بمواصلة تحقيق فائض تجاري ضخم مثلما هو الحال بالنسبة لهم منذ عقود في الوقت الذي يتعين فيه على مزارعينا وعمالنا ودافعي ​الضرائب دفع مثل هذا الثمن الباهظ وغير العادل؟".

وكان ترامب هاجم في وقت سابق رئيس الوزراء الكندي، على هامش اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، قائلاً: "استناداً إلى التصريحات الكاذبة لرئيس وزراء كندا ​جاستن ترودو في مؤتمره الصحفي في ختام أعمال قمة مجموعة "السبع الكبار"، ولحقيقة مفادها أنّ كندا ستفرض رسوماً جمركية ضخمة على المزارعين الأميركيين والعمال والشركات، فقد أصدرت تعليمات لممثّلي الولايات المتحدة بعدم الموافقة على البيان، لحين دراستنا إمكانية فرض تعريفات على السيارات الّتي تغمر السوق الأمريكية".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء كندا أنّ "جميع مجموعة دول السبع الكبار اتفقوا على البيان الختامي"، كما نفى "وصفه الرسوم الأمريكية المفروضة على استيراد الصلب والألمنيوم بـ"المهينة"؛ وذلك بعد رحيل ترامب من كندا إلى ​سنغافورة".

من المقرر أن يلتقي ترامب وزعيم ​كوريا الشمالية، ​كيم جونغ أون، يوم غد الثلاثاء، في فندق كابيلا الفاخر على جزيرة سنتوسا في ​سنغافورة، ومن المتوقع أن تركز المحادثات على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرامجها الصاروخية في مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.