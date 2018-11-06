إيران ستقاضي بوينغ الأمريكية

الوقت- تنوي إيران مقاضاة شركة الطائرات الأمريكية بوينغ التي أعلنت الإنسحاب من إتفاقية رسمية أبرمتها مع إيران بخصوص بيعها إياها 100 طائرة جديدة.

وقال المتحدث باسم ​هيئة الطيران المدني​ الإيرانية، جعفر زاده، لوكالة "​سبوتنيك" الروسية: "بحكم وجود عقد قانوني بيننا، فسنلجأ إلى القانون، لدي شرط جزائي ضمن العقد الموقع بين الشركات الإيرانية وبوينغ، سنعتمد عليه في تحركنا القضائي".

وأضاف المسؤول الإيراني خلال حديثه مع الوكالة الروسية: "سنتحرك بشكل قانوني، ولن نضيع أي فرصة في هذا المجال".

يذكر أن بوينغ انسحبت من الإتفاقية بعد العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت على إيران إثر انسحاب ترامب من الإتفاقية الدولية التي أبرمت بين إيرن ودول الخمسة زائد واحد.