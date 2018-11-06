تقليص طن من تلوث الـCO2 بـ100 دولار!

الوقت- تمكنت شركة كاربون انجينيرينغ من تطوير تكنولوجيا حديثة بمقدورها التخلص من كميات ضخمة من الـCO2 بكلفة ضئيلة جداً.

الشركة التي يدعمها الملياردير الأمريكي بيل غيتس أعلنت أنه بات بالمقدور امتصاص 1000 كيلوغرام من الغاز السام CO2 بكلفة تصل إلى 100 دولار أمريكي فقط.

الشركة الكندية التي تعمل على تطوير مشروع آخر تستطيع من خلال استخلاص وقود سائل من غاز الـCO2 لاستخدامه لاحقاً تشتهر بامتلاكها تقنية تتخلص من طن الـCO2 بتكلفة 600 دولار الآن لذا ما وصلت إليه اليوم يعد ثورة في هذا المجال.

يشار إلى أن تطبيق هذه التكنولوجيا على نطاق دولي واسع في تخفيف التلوث البيئي، ما يبطئ الاحتباس الحراري للكرة الأرضية وبذلك نتخلص من الأزمات المناخية والتدبل الفجائي في الطقس واشتداد الأعاصير وما شاكل ذلك من مشاكل.