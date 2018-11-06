وداعاً ياهو مسنجر

الوقت- بعد 20 عام من التألق وسط منافسة شرسة مع عدة تطبيقات أخرى أعلنت شركة ياهو نتيها إغلاق ياهو مسنجر تطبيق المراسلة الشهير في 17 حزيران المقبل.

وأعلنت الشركة في بيانها أنه: "على مستخدمي خدمة ياهو مسنجر التحول إلى تطبيق آخر يسمى "Squirrel"، والذي يتوافر حاليا في مرحلة النسخة التجريبية الخاصة، بحيث لا يمكن استخدمه سوى عبر الحصول على دعوة لتجريبه."

ومنحت الشركة مستخدميها فترة ضمان تسمح لهم بحفظ رسائلهم وتخزين ما يريدون تخزينه من رسائل قديمة في مدة تنتهي بعد 6 أشهر.

يذكر أن "ياهو ميسنجر" انطلق عام 1998 باسم "ياهو بيجر" (Yahoo Pager) وتضمن خصائص عدة ضمنت له منافسة قوية مع تطبيقات وخدمات مماثلة بل والتفوق عليها.