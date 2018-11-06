البرازيل تنهي ودياتها بسحق النمسا بثلاثية

الوقت- تمكن المنتخب البرازيلي من اختتام مبارياته الودية بفوز مستحق على المنتخب النمساوي في مباراة ودية جمعت الفريقين في إطار استعدادات منتخب السامبا لنهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا خلال أيام.

سجل أهداف اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-0 كل من غابرييل جيزوس (36) ونيمار (63) وفيليبي كوتينيو (69) الاهداف.

وكان لافتاً مشاركة نجم البرازيل نيمار كأسياسي بعد غياب عن الملاعب دام فترة ثلاثة أشهر نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مارسيليا.

وتوج عودته بهدف في شباك كرواتيا الأحد الماضي ليعود ويسجل الهدف الثاني اليوم ويريح مشجعي البرازيل بأنه أصبح على أهبة الإستعداد للمونديال.