نادال بطلاً لرولان غاروس

الوقت- تمكن الإسباني رافايل نادال من تحقيق فوز مهم له على النمساوي دومنيك تييم بثلاث مجموعات لصفر بنتيجة 6-4 و6-3 و6-2 بعد ساعتين و42 دقيقة ليتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة.

وبذلك أصبح لدى المصنف الأول عالمياً 11 لقباً في هذه البطولة، ولديه سبعة عشر لقباً في البطولات الكبرى .

ولم يخسر صاحب الـ32 عاماً أي نهائي في رولان غاروس في 11 مباراة نهائية خاضها في باريس منذ عام 2005.

وفي تفاصيل المباراة نجح الاسباني في كسر ارسال منافسه في بداية المجموعة الاولى ورد تييم التحية سريعا للاسباني بكسر ارساله والنتيجة تشير الى 2-2، لينهي نادال هذه المجوعة لصالحه بعد 3 أخطاء متتالية من النمساوي في الشوط العاشر بعد 57 دقيقة.

فيما بدت المجموعة الثانية مماثلة للمجموعة الأولى حيت تمكن نادال من كسر ارسال منافسه مرة جديدة منذ البداية ليفوز بخمسة اشواط متتالية في اداء مستقر مقابل العديد من الاخطاء المباشرة لمنافسه، وليحسم النتيجة (6-3) بعد في 56 دقيقة.

أما في المجموعة الثالثة فاستسلم النمساوي أمام نادال الأمهر على الإطلاق في اللاعب الترابية ليخسر تييم بسهولة هذه المجموعة أيضاً بنتيجة 2-6.