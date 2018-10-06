يوم القدس 2018: تحديات كبيرة واستجابات أكبر

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 26 رمضان 1439

إخترنا لكم

استراتيجية العزم: هل تعيد آمال المحمدين؟

استراتيجية العزم: هل تعيد آمال المحمدين؟ الوقت- تتوالى الحقبة المحمديّة فصولاً. يأتي الاجتماع الأخير امتداداً للتعاون القائم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي الأمير محمد بن زايد في العديد من الملفات الإقليمية.

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب ألقى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، يوم أمس الاثنين، كلمة بمناسبة الذكرى الـ29 لرحيل الإمام الخميني، تطرق فيها إلى أبرز مجريات الأحداث في المنطقة، والتي يعد...

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟! الوقت- نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرا معلومات تفيد بأن السعودية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد قطر إذا حصلت على منظومة "أس 400" الدفاعية الروسية.

"ضياء الأسدي" للوقت: سنعمل على إنهاء الوجود العسکري الأمريكي بالأطر القانونية والدستورية الوقت- تقترب الساحة العراقية من ساعة رسم خارطة جديدة لها، و تجری هناك لقاءات بین الکتل السیاسیة لتتمخض عنها صورة المستقبل للحکومة العراقیة الجدیدة، لمعرفة المزید عن هذا الموضوع حاورنا السید "ضياء الاسدي " مدير المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري...

السجون السرية في اليمن: دور أمريكي بأدوات إماراتية الوقت-مختلفةٌ هي أساليب الامتهان وطرق التعذيب التي تمارس في سجون عدن، لكن أكثرها قسوة وبشاعة ما يُمارس في سجن تحالف العدوان الذي تديره دولة الإمارات، وبموازاته ما يمارس في سجن شلال، مدير أمن عدن، الملحق

أخبار

بالفيديو... قبل يومين من لقاء ترامب؛ زعيم كوريا الشمالية يصل سنغافورة

بالفيديو... قبل يومين من لقاء ترامب؛ زعيم كوريا الشمالية يصل سنغافورة

بالفيديو... قبل يومين من لقاء ترامب؛ زعيم كوريا الشمالية يصل سنغافورة

الرئيس الأسد: الوجود الإيراني شرعي لكن الوجود الأمريكي والبريطاني غزو الوقت-قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة له مع صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، يوم امس، أنّ الوجود العسكري البريطاني الأمريكي الفرنسي

اعتقالات بالجملة في السعودية والناشطة الحقوقية مياء الزهراني آخر الضحايا! الوقت- قامت السلطات السعودية باعتقال الناشطة الحقوقية مياء الزهراني بعد ساعات من تعليق كتبته عن الناشطة المعتقلة منذ الأربعاء الماضي نوف بنت عبد العزيز الجريوي.

أردوغان يهدّد رئيس الوزراء النمساوي إثر إغلاقه 7 مساجد للمسلمين الوقت-وجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء النمساوي اثر قراره بإغلاق مساجد في إطار حملة ضد "الإسلام السياسي"...

عضوان في الكنيست الإسرائيلي: "إسرائيل" خسرت الحرب أمام الفلسطينيين! الوقت- تتواصل ردود الأفعال الصهيونية اثر مسيرات العودة التي تشهدها حدود قطاع غزة كل جمعة، سواء بسبب استمرار المسيرات الشعبية، أو إطلاق الطائرات الورقية الحارقة.

الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الإفطار! الوقت-قامت القوات العسكرية الإسرائيلية يوم امس بمنع رئيس غرفة التجارية الصناعية في القدس من إقامة مأدبة إفطار للصحفيين

السعودية تدعو إلى اجتماع عربي استثنائي بعد تهديد الأردن بانتقال الفوضى إليها السعودية تدعو الى اجتماع عربي استثنائي بعد تهديد الأردن بانتقال الفوضى اليها

القوات اليمنية تدكّ القواعد العسكرية في نجران وخميس مشيط بصورايخ باليستية القوات اليمنية تدك القواعد العسكرية في نجران وخميس مشيط بصورايخ باليستية

روسيا: نقاط "داعش" في سوريا تتمركز في مناطق سيطرة أمريكا فقط روسيا: نقاط "داعش" في سوريا تتمركز في مناطق سيطرة أمريكا فقط

الاندبندنت: أعلام حزب الله اللبناني والمقاومة ترفرف وسط لندن الاندبندنت: اعلام حزب الله اللبناني والمقاومة ترفرف في وسط لندن

روحاني وبوتين: موسكو وطهران تتعاونان بنجاح لتسوية الأزمة في سوريا روحاني وبوتين: موسكو وطهران تتعاونان بنجاح لتسوية الأزمة في سوريا

لظروف حساسة..احتمال تمديد ولاية آيزنكوت في قيادة الأركان الوقت- قال المحلّل العسكري في صحيفة هآرتس العبرية عاموس هارئيل إن "التوجه السائد في الحكومة الإسرائيلية يقضي بالتمديد عاما آخر لرئيس هيئة الأركان الجنرال غادي آيزنكوت".

مصدر سوري: البوكمال لم تتعرّض لأي لهجوم من داعش.. ومزاعم "الخوذ البيضاء" لا تطابق الواقع الوقت- كشف مصدر عسكري سوري زيف الادعاءات التي أطلقها "المرصد السوري" و"الخوذ البيضاء"، نافياً تعرض مدينة البوكمال لأي هجوم من جانب تنظيم داعش الإرهابي.

وثيقة عسكرية أمريكية: انتكاسات ومعارك جهنميّة للإمارات في اليمن الوقت- كشف موقع "ذي إنترسبت" عن انتكاسات جديدة لقوات النخبة الإماراتية في اليمن، مشيراً إلى أن الإماراتيين ليس بوسعهم شن هجوم على مدينة الحديدة دون دعم أمريكي.

"تقنية عسكرية" أمريكية عالية الحساسية في الشباك الصينية الوقت- كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن سرقة قراصنة معلوماتيين يعملون لمصلحة الحكومة الصينية مجموعة كبيرة من المعلومات الحساسة في واحدة من أخطر السرقات التقنية للتكنولوجيا العسكرية للولايات المتحدة.

الدفاع الكندية تعلن وقف المساعدات للبشمركة في العراق الوقت- أعلنت وزارة الدفاع الكندية، أمس الجمعة، وقف القوات الخاصة في الجيش الكندي تقديم المساعدة أو التدريب لمقاتلي البشمركة الأكراد.

ترامب يدعو لإعادة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى وموسكو ترد ترامب يدعو الى اعادة روسيا الى مجموعة الدول الصناعية الكبرى

الرئيسان الروسي الصيني يؤكدان على وحدة سوريا وضرورة البدء بإعادة إعمارها الرئيسان الروسي الصيني يؤكدان على وحدة أراضي سوريا وضرورة البدء بإعادة إعمارها

أبو ظبي: قطر دعمت حركات التمرد في السعودية والبحرين أبو ظبي: قطر دعمت حركات التمرد في السعودية والبحرين

بوينغ توقف صفقة بيع الطائرات التجارية لإيران بوينغ توقف صفقة بيع الطائرات التجارية لايران

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

اليمنيون في جمعتهم الأخيرة: حيّ على القدس، حيّ على خير البقاع

حسابات ابن سلمان وتعلّم دروس القمع من الإمارات

استراتيجية العزم: هل تعيد آمال المحمدين؟

أردوغان يهدّد رئيس الوزراء النمساوي إثر إغلاقه 7 مساجد للمسلمين

يوم القدس 2018: تحديات كبيرة واستجابات أكبر

الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الإفطار!

يوم القدس في أعين الإعلام الغربي.. الشرق الأوسط ينتفض نصرة للقدس وفلسطين

الأردن؛ احتجاجات وأيادي خارجية...فمن يوقفها؟!

روحاني في شنغهاي؛ انفتاح إيراني رغم الحصار الأمريكي

سياسة ترامب الخارجية...من الانفتاح إلى العزلة والانحسار؟!

ملف الدعم العسكري البريطاني للسعودية يفتح من جديد وتقرير يفضح ممارسات ال سعود

خبير أمريكي: أمريكا تدّعي الواقعية.. لكنّ سياساتها تثبت العكس

بالفيديو... قبل يومين من لقاء ترامب؛ زعيم كوريا الشمالية يصل سنغافورة

اعتقالات بالجملة في السعودية والناشطة الحقوقية مياء الزهراني آخر الضحايا!

الرئيس الأسد: الوجود الإيراني شرعي لكن الوجود الأمريكي والبريطاني غزو

يديعوت أحرونوت: السعودية والإمارات تقفان خلف تصاعد الأحداث والاحتجاجات في الأردن

بالصورة قناة أم بي سي السعودية تحرق صورة لعبد الناصر وتشعل الشارع المصري!

مسيرات جماهيرية حاشدة حول العالم بمناسبة يوم القدس العالمي

الفتيات الأوغنديات أحدث ضحايا أسواق العبيد في الإمارات

مواطن نيجري يكسب قضية كبيرة ضد شركة طيران الامارات

دمشق تعدّل القانون رقم 10 وتمنح مزيداً من الوقت للنازحين

بعد كلمة القائد؛ إيران تعلن عن جاهزيتها لإنتاج مئات آلاف "سو" من الطاقة النووية

الرياض تهدّد بالقيام بعمل عسكري ضدّ الدوحة والأخيرة ترد

الجنوب ينتفض في وجه الإمارات: تحالفكم احتلال، وطارق صالح خائن

وزير الخارجية الإماراتي: من الخطأ إبعاد دمشق عن الجامعة العربية

الاحتجاجات في الأردن متواصلة، والمتظاهرون يرفعون سقف مطالبهم

بوينغ توقف صفقة بيع الطائرات التجارية لإيران

الاندبندنت: أمريكا وبريطانيا وفرنسا جعلوا من الرقة فيتنام العصر

عجز البيت الأبيض أمام الحشد الشعبي والمحور المناهض لأمريكا في العراق

قناة الحرة الأمريكية: قوات خاصة أمريكية تشارك في معارك الحديدة إلى جانب السعودية!

قرارات حقوق الإنسان صفعة أخرى على وجه الاحتلال الإسرائيلي وداعميه

آخر تطورات الانتخابات العراقية

مجلة أمريكية: ولي العهد السعودي أهم حليف لـ "إسرئيل"

قادة الاحتلال يهاجمون الأمم المتحدة بعد قرارها فتح تحقيق بالمجازر الأخيرة في غزة

نائب لبناني: السيد نصر الله سيحرم من التمتع بمناخ الخليج هذا الصيف والسفر إلى نيويورك

عَلَم السعودية على زجاجات كحولية والشعب غاضب

النتائج الأولية للانتخابات العراقية بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

"شيزوفرينيا" القادة العرب تتجسّد في القضية الفلسطينية

هل يستطيع الأمريكي استمالة الصدر الى جانبه؟

هذا ما قاله لافروف عن وجود القوات الأمريكية في التنف

وزير إسرائيلي: موقف البحرين التاريخي الداعم لقصف سوريا يعكس التحالف الجديد في المنطقة

بالصور... أمن الدولة السعودي يعتقل 7 ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان!

العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي بعد نسبة مشاركة كبيرة في التصويت الخاص

روحاني: أمريكا لا تلتزم بتعهداتها والاتفاق النووي سيبقى رغماً عن أنفها

إيران تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
مقالات

يوم القدس 2018: تحديات كبيرة واستجابات أكبر

الأحد 26 رمضان 1439
 
 
 
 
 
يوم القدس 2018: تحديات كبيرة واستجابات أكبر

مواضيع ذات صلة

يوم القدس في أعين الإعلام الغربي.. الشرق الأوسط ينتفض نصرة للقدس وفلسطين

اليمنيون في جمعتهم الأخيرة: حيّ على القدس، حيّ على خير البقاع

مسيرات جماهيرية حاشدة حول العالم بمناسبة يوم القدس العالمي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- يبدو أن يوم القدس هذا العام كان أكثر تميّزاً على جميع الأصعدة، فقد مرّ اليوم الذي بات رمزاً للقضيّة الفلسطينية وعنواناً لجوهر الصراع القائم منذ أكثر من 70 عاماً في ظل ظروف هي الأكثر حساسيّة منذ عقود.

أسباب عدّة جعلت من يوم القدس في هذا العام أكثر تميّزاً، منها ما يتعلّق بالجانب الإسرائيلي، وآخر يتعلّق بالجانب الفلسطيني، ومنها ما يتعلّق بالوضعين الإقليمي والدولي، يأتي إحياء يوم القدس هذا العام في ظل استمرار مسيرات العودة على حدود قطاع غزة والتي بدأت في 30 آذار 2018 (للجمعة الحادية عشرة على التوالي) ما أدّى إلى ارتقاء 135 شهيداً وإصابة أكثر من 15 ألفاً آخرين في غزة والضفة منذ التاريخ المذكور.

لم تنحصر المتغيّرات التي طالت مشاهد إحياء مراسم يوم القدس هذا العام بالحضور الشعبي الواسع، وإن كانت منه وأهمه، أو بتأدية نحو 290 ألف مواطن، من مختلف مناطق القدس وأراضي 1948، صلاتهم في المسجد الأقصى، بل طالت العديد من الجوانب المرتبطة بالقضيّة الفلسطينية، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى جملة من النقاط، أبرزها:

أوّلاً: انعقد يوم القدس هذا العام في ظل ظروف فائقة الحساسيّة لأسباب تبدأ بموضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتمرّ عبر صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتسليم القدس والمقدسات للكيان الغاصب، ولا تنتهي بمحاولات تطبيع غير مسبوقة لبعض الأنظمة العربيّة، الخليجية تحديداً.

ثانياً: رغم أنّ التحدّيات هذا العام كانت كبيرة، إلا أن حجم المشاركة كان أكبر من السابق ما يؤكد أنّ الجماهير التي تدفقت إلى شوارع العالم الإسلامي وغيره من دول العالم، مصرّة على مواجهة التحدّيات الآنفة الذكر، الإصرار الفلسطيني، العربي والإسلامي أنتج تحدّيات كبيرة للكيان الإسرائيلي بدأت من كابوس" الطائرات الورقية التي دفعت بالإسرائيليين للاستنجاد بالصناعات الجوية الإسرائيلية، ومرّت من حدود حركات المقاطعة BDS التي نجحت في إلغاء المباراة بين الأرجنتين والكيان الإسرائيلي، ولن تنتهي عند الجمعية العامّة للأمم المتحدة التي تنتظر اجتماعاً طارئاً يهدف لإعادة مشروع إدانة "إسرائيل" وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني إلى الواجهة والتصويت عليه بعد أن كان قد سقط في مجلس الأمن.

ثالثاً: إعلامياً، ورغم بعض التخاذل الإقليمي، إلا أن حجم الحضور في يوم القدس من جهة، وحجم التضحيات التي قدّمها الشعب الفلسطيني على حدود غزّة عزّزت من النقمة الغربية الشعبوية على الانتهاكات الإسرائيلية، لا ريب في أن تزامن يوم القدس هذا العام مع الذكرى السبعين للنكبة، وبعد فترة وجيزة على قضيّة نقل السفارة، فضلاً عن تزامنه مع مسيرات العودة الكبرى، أفضت نوعاً من الخصوصيّة على مراسم الإحياء.

رابعاً: لا بدّ من الإشارة إلى الدور الفريد لحركات المقاطعة التي باتت تعلم جيّداً من أين تُأكل الكتف الإسرائيلية عبر توجيه الضربة تلو الضربة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حركات المقاطعة عزّزت مقولة المواجهة الشاملة وضرورة اتخاذ النضال مسارات عديدة، إن نتائج حركات المقاطعة عزّزت واقعية المقولة التي تؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضيّة كل الأحرار في هذا العالم كون أن أشكال التضامن مع القضية الفلسطينية لم تعد منحصرة في البعدين العربي والإسلامي، بل منها ما هو مدفوع بدوافع إنسانية أو حقوقية بحتة، بعبارة أدقّ نجحت حملات المقاطعة في إيلام الجانب الإسرائيلي عبر نشر الوعي والمعرفة بما يجري بحقّ الشعب الفلسطيني على الساحة الدوليّة، الأمر الذي قصم ظهر القدرات الإسرائيلية الناعمة التي تمّ بناؤها على هيكل الهولوكوست.

خامساً: الحضور الشعبي الواسع في إيران والعراق واليمن ولبنان، إضافةً إلى مراسم الإحياء في العديد من الدول العربية والأوروبية، تؤكد فشل الكيان الإسرائيلي في جعل الصراع فلسطينياً-إسرائيلياً، بل يبدو أنّه سيتخطّى حدوده العربيّة ويصبح صراعاً عالمياً إنسانياً، رغم أن الحضور الشعبي من الثوابت الفلسطينية للوقوف في وجه الاحتلال والمطبعين أيضاً، إلا أن المتغيّر في يوم القدس هذا العام هو الزخم الذي يتّجه لإعادة القضية الفلسطينية إلى مربعها الحقيقي في ظل محاولات تغييبها منذ بدء ما يسمى بـ "الربيع العربي".

ختاماً، يكشف حجم الحضور الكمّي والنوعي في مراسم يوم القدس العالمي أن القضيّة الفلسطينية لا تزال حاضرة بقوّة في وجدان الأمة كونها القضيّة المركزيّة ولعلّ الرسالة الأبرز التي وجّهها هؤلاء ردّاً على كل المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية: "سنصلّي في القدس بعد تصفية صفقة القرن".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

يوم القدس صفقة القرن غزة إسرائيل فلسطين

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

ربع مليون فلسطينى صلوا الجمعة الثالثة من رمضان بالمسجد الأقصى
اليمن يتصدر المشهد العربي والإسلامي: مسيرات مليونية في صنعاء وعدة محافظات في يوم القدس العالمي
شعار مونديال روسيا 2018
النجف الاشرف تتوشح بالسواد أحياءا لذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)
ربع مليون فلسطينى صلوا الجمعة الثالثة من رمضان بالمسجد الأقصى

ربع مليون فلسطينى صلوا الجمعة الثالثة من رمضان بالمسجد الأقصى

مواقع جنوب السعودية تحت مرمی الصواريخ اليمنية
نصف مليون فلسطيني يحيون"يوم القدس العالمي"
مسيرة حيفا التضامنية مع غزة وضد تهويد القدس
الاسرى الفلسطينيون يستعدون لموجة اضرابات عن الطعام