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  الأحد 26 رمضان 1439

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خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب ألقى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، يوم أمس الاثنين، كلمة بمناسبة الذكرى الـ29 لرحيل الإمام الخميني، تطرق فيها إلى أبرز مجريات الأحداث في المنطقة، والتي يعد...

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟! الوقت- نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرا معلومات تفيد بأن السعودية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد قطر إذا حصلت على منظومة "أس 400" الدفاعية الروسية.

"ضياء الأسدي" للوقت: سنعمل على إنهاء الوجود العسکري الأمريكي بالأطر القانونية والدستورية الوقت- تقترب الساحة العراقية من ساعة رسم خارطة جديدة لها، و تجری هناك لقاءات بین الکتل السیاسیة لتتمخض عنها صورة المستقبل للحکومة العراقیة الجدیدة، لمعرفة المزید عن هذا الموضوع حاورنا السید "ضياء الاسدي " مدير المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري...

السجون السرية في اليمن: دور أمريكي بأدوات إماراتية الوقت-مختلفةٌ هي أساليب الامتهان وطرق التعذيب التي تمارس في سجون عدن، لكن أكثرها قسوة وبشاعة ما يُمارس في سجن تحالف العدوان الذي تديره دولة الإمارات، وبموازاته ما يمارس في سجن شلال، مدير أمن عدن، الملحق

ذكرى فاتحة الانتصارات: أين أصبح حزب الله؟ منذ انتصار أيار بدأ موقع وقوة وتأثير حزب الله يتعاظم بفعل تضاخم المسؤوليات والتحديات، حتى غدا اليوم لاعباً هاماً لا يمكن تجاهله ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة ككل.

أخبار

اردوغان يهدد رئيس الوزراء النمساوي إثر اغلاقه 7 مساجد للمسلمين

اردوغان يهدد رئيس الوزراء النمساوي إثر اغلاقه 7 مساجد للمسلمين

الوقت-وجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء النمساوي اثر قراره بإغلاق مساجد في إطار حملة ضد "الإسلام السياسي"...

عضوان في الكنيست الإسرائيلي: إسرائيل خسرت الحرب امام الفلسطينيين! الوقت- تتواصل ردود الأفعال الصهيونية اثر مسيرات العودة التي تشهدها حدود قطاع غزة كل جمعة، سواء بسبب استمرار المسيرات الشعبية، أو إطلاق الطائرات الورقية الحارقة.

الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الإفطار! الوقت-قامت القوات العسكرية الإسرائيلية يوم امس بمنع رئيس غرفة التجارية الصناعية في القدس من إقامة مأدبة إفطار للصحفيين

السعودية تدعو إلى اجتماع عربي استثنائي بعد تهديد الأردن بانتقال الفوضى إليها السعودية تدعو الى اجتماع عربي استثنائي بعد تهديد الأردن بانتقال الفوضى اليها

القوات اليمنية تدكّ القواعد العسكرية في نجران وخميس مشيط بصورايخ باليستية القوات اليمنية تدك القواعد العسكرية في نجران وخميس مشيط بصورايخ باليستية

روسيا: نقاط "داعش" في سوريا تتمركز في مناطق سيطرة أمريكا فقط روسيا: نقاط "داعش" في سوريا تتمركز في مناطق سيطرة أمريكا فقط

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روحاني وبوتين: موسكو وطهران تتعاونان بنجاح لتسوية الأزمة في سوريا روحاني وبوتين: موسكو وطهران تتعاونان بنجاح لتسوية الأزمة في سوريا

لظروف حساسة..احتمال تمديد ولاية آيزنكوت في قيادة الأركان الوقت- قال المحلّل العسكري في صحيفة هآرتس العبرية عاموس هارئيل إن "التوجه السائد في الحكومة الإسرائيلية يقضي بالتمديد عاما آخر لرئيس هيئة الأركان الجنرال غادي آيزنكوت".

مصدر سوري: البوكمال لم تتعرّض لأي لهجوم من داعش.. ومزاعم "الخوذ البيضاء" لا تطابق الواقع الوقت- كشف مصدر عسكري سوري زيف الادعاءات التي أطلقها "المرصد السوري" و"الخوذ البيضاء"، نافياً تعرض مدينة البوكمال لأي هجوم من جانب تنظيم داعش الإرهابي.

وثيقة عسكرية أمريكية: انتكاسات ومعارك جهنميّة للإمارات في اليمن الوقت- كشف موقع "ذي إنترسبت" عن انتكاسات جديدة لقوات النخبة الإماراتية في اليمن، مشيراً إلى أن الإماراتيين ليس بوسعهم شن هجوم على مدينة الحديدة دون دعم أمريكي.

"تقنية عسكرية" أمريكية عالية الحساسية في الشباك الصينية الوقت- كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن سرقة قراصنة معلوماتيين يعملون لمصلحة الحكومة الصينية مجموعة كبيرة من المعلومات الحساسة في واحدة من أخطر السرقات التقنية للتكنولوجيا العسكرية للولايات المتحدة.

الدفاع الكندية تعلن وقف المساعدات للبشمركة في العراق الوقت- أعلنت وزارة الدفاع الكندية، أمس الجمعة، وقف القوات الخاصة في الجيش الكندي تقديم المساعدة أو التدريب لمقاتلي البشمركة الأكراد.

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الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

اردوغان يهدد رئيس الوزراء النمساوي إثر اغلاقه 7 مساجد للمسلمين

الأحد 26 رمضان 1439
 
 
 
 
 
اردوغان يهدد رئيس الوزراء النمساوي إثر اغلاقه 7 مساجد للمسلمين

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الوقت-وجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء النمساوي اثر قراره بإغلاق مساجد في إطار حملة ضد "الإسلام السياسي"، محذرا من "حرب بين الصليب والهلال" بحسب تعبيره.

وخلال كلمة القاها يوم أمس في إفطار في إسطنبول قال اردوغان "هذه الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء النمساوي، أخشى أنها تقود العالم نحو حرب بين الصليب والهلال".

وأضاف أردوغان "يقولون إنهم سوف يطردون أئمتنا خارج النمسا. هل تعتقدون أننا سنقف مكتوفين حيال ذلك؟ هذا يعني أنه سيتوجب علينا القيام بشيء ما".

يذكر ان المتحدث باسم الرئيس التركي ابراهيم كالين قد قال نهار الجمعة الماضي أن "إغلاق النمسا سبعة مساجد وطرد أئمة هو نتيجة الموجة الشعبوية والمعادية للإسلام والعنصرية والتمييزية في هذا البلد".

هذا ويعيش حوالي 360 ألف شخص من أصول تركية في النمسا، بينهم 117 ألفا يحملون الجنسية التركية. وتوترت العلاقات بين فيينا وأنقرة بعد حملة القمع التي تلت محاولة الانقلاب ضد أردوغان في تموز/يوليو 2016.

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