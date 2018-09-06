القرم وطرطوس نحو تعاون ثنائي يكسر العقوبات

الوقت- بعد فرض عقوبات على مرفأي طرطوس وسيفاستوبل أعلنت حكومة مدينة سيفاستويل في القرم زيادة حجم البضائع المتبادلة بين هذين المرفأين.

وفي هذا الإطار قال نائب محافظ سيفاستوبل "فلاديمير بازاروف": "تقرر إطلاق خط ملاحي دائم بين سيفاستوبول وطرطوس لتوريد الحبوب إلى ​سوريا​".

وتابع: "من الضروري توسيع لائحة البضائع لإشغال هذين المرفأين الذين يخضعان حاليا لعقوبات دولية، فسوريا تحتاج إلى المعادن ومواد البناء، وروسيا جاهزة لاستيراد المنتجات الزراعية والنسيجية السورية."

يذكر أن وفداً روسياً رسمي قام بزيارة إلى سوريا وإلى ميناء طرطوس بالتحديد من أجل دراسة سبل التعاون وتطوير العلاقات التبادلية فيما يخص الإقتصاد والتجارة بين الطرفين.