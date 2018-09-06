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  السبت 25 رمضان 1439

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الإقتصاد

جونسون البريكسيت قد ينهار

السبت 25 رمضان 1439
 
 
 
 
 
جونسون البريكسيت قد ينهار
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الوقت- عبّر وزير الخارجية البريطاني "حونسون" عن إعجابه بأسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تلعب القوة الدور الأبرز في سياسته وذلك خلال تصريحات حذر فيها من إنهيار البريكست.

وقال جونسون أن: "رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستدخل في مرحلة سنصبح فيها أشرس مع بروكسل"، أي المفوضية الاوروبية.

وأضاف جونسون المعروف بتصريحاته النارية: "لكن عليكم القبول بواقع أن الأمر قد ينهار الآن. أريد ألا يصاب أي شخص بالهلع خلال هذا الانهيار. لا هلع، من أجل الناس، لا هلع وكل شيء سيكون على ما يرام في نهاية المطاف".

وتابع: "البريكست لا رجعة فيه لكنه يمكن أن لا يكون بالشكل الذي نريده نحن".

يذكر أن إنهيار البريكست سيؤثر على لندن بشكل كبير على عدة أصعدة اهمها القطاع الإقتصادي والعقاري

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