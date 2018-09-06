إيران تهزم ليتوانيا ودياً

الوقت- تمكن المنتخب الإيراني من تحقيق فوز معنوي مهم له على منتخب ليتوانيا بنتيجة 1-0 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في إطار إستعدادات المنتخب الإيراني لمونديال روسيا المقبل.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب الدولي ونجم أولمبياكوس اليوناني كريم أنصاري فرد في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

ويستعد المنتخب الإيراني للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تنطلق الخميس المقبل، وتستمر حتى 15 يوليو/تموز المقبل، فيما فشل المنتخب الليتواني في التأهل للمونديال.

ويذكر أن المنتخب الإيراني وقع في مجموعة صعبة وهي الثانية والتي تضم منتخبات البرتغال وإسبانيا والمغرب.