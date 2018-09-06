أمريكا تكسر العملاق الصيني بعقوبات تصل لـ1.5 مليار دولار

الوقت- توصلت أمريكا والصين إلى إتفاق لتخفيف العقوبات التي تنوي أمريكا فرضها على العملاق الصيني "شركة الإتصالات زد تي ايه" والتي كادت تودي بالشركة إلى الإفلاس.

حيث كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أنه تم التوصل إلى هذه التسوية بعد عرض بكين زيادة مشترياتها من السوق الأمريكية وبذلك يتقلص العجز التجاري الكبير بين إقتصادي الدولتين. ويأتي المقترح الصيني قريب من مطالب الرئيس الامريكي ترامب.

وتنص التسوية على تخفيض قيمة العقوبات على "زد تي ايه" من 2.3 مليار دولار إلى عقوبة قدرها مليار دولار، وسيتم وضع 400 مليون دولار كضمانة لتسديد انتهاكات مستقبلية محتملة.

كما تجبر الإتفاقية الشركة على تغيير مجلس إدارتها وإبقاءها تحت الرقابة من قبل مراقبين أجانب طوال عشر سنوات وهي مدة وضع الشركة على لائحة العقوبات، وبذلك تحصل وزارة التجارة على تقارير دورية منهم.