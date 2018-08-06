ترامب يدعو لإعادة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى وموسكو ترد

الوقت- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة نظراءه في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى إعادة روسيا إلى المجموعة.

وقال ترامب قبل أن يتوجّه إلى كندا للمشاركة في قمة المجموعة في مالبيه بمقاطعة كيبيك "طردوا روسيا وعليهم إعادتها لأنه يجب أن تكون معنا على طاولة المفاوضات".

وعلّق دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال بيسكوف إن "روسيا تركز على صيغ أخرى للتعاون غير الـG8.

وتحوّلت مجموعة الثماني الكبار، في 2014 إلى مجموعة السبع الكبار، بعدما قررت دول المجموعة عدم المشاركة في اجتماع كان من المفترض أن ينعقد في مدينة سوتشي الروسية واجتمعت في بروكسل، وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وتنعقد قمة مجموعة السبع الكبار، والتي تضم ألمانيا وأمريكا وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، يومي 8 و9 يونيو الحالي في كندا، وسط خلافات تجارية بين أمريكا وبقية المشاركين في الاجتماع، بعدما فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية على واردات الصلب بنسبة 25% والألومنيوم بنسبة 10% من دول العالم بما في ذلك حلفاؤها الاتحاد الأوروبي وكندا.

إلى ذلك هدّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بقيام المشاركين في قمة مجموعة السبع الكبار في كيبيك الكندية يومي 8-9 مايو، بالتوقيع على الوثيقة النهائية دون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكتب ماكرون تغريدة في صفحته على تويتر جاء فيها: "قد يكون الرئيس الأمريكي لا يعارض العزلة ونحن من جانبنا لا نعارض التوقيع على اتفاقية بين الدول الست".

ووجه ترامب، عبر صفحته في تويتر، انتقاداً لماكرون ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو لقيامهما بفرض قيود تجارية، وأشار ترامب إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه فائض في التجارة مع أمريكا بقيمة 151 مليار دولار، وأوتاوا لا تسمح للمنتجات الزراعية الأمريكية بدخول أسواقها.