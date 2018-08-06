مسيرات جماهيرية حاشدة حول العالم بمناسبة يوم القدس العالمي

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 24 رمضان 1439

إخترنا لكم

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب ألقى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، يوم أمس الاثنين، كلمة بمناسبة الذكرى الـ29 لرحيل الإمام الخميني، تطرق فيها إلى أبرز مجريات الأحداث في المنطقة، والتي يعد...

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟! الوقت- نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرا معلومات تفيد بأن السعودية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد قطر إذا حصلت على منظومة "أس 400" الدفاعية الروسية.

"ضياء الأسدي" للوقت: سنعمل على إنهاء الوجود العسکري الأمريكي بالأطر القانونية والدستورية الوقت- تقترب الساحة العراقية من ساعة رسم خارطة جديدة لها، و تجری هناك لقاءات بین الکتل السیاسیة لتتمخض عنها صورة المستقبل للحکومة العراقیة الجدیدة، لمعرفة المزید عن هذا الموضوع حاورنا السید "ضياء الاسدي " مدير المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري...

السجون السرية في اليمن: دور أمريكي بأدوات إماراتية الوقت-مختلفةٌ هي أساليب الامتهان وطرق التعذيب التي تمارس في سجون عدن، لكن أكثرها قسوة وبشاعة ما يُمارس في سجن تحالف العدوان الذي تديره دولة الإمارات، وبموازاته ما يمارس في سجن شلال، مدير أمن عدن، الملحق

ذكرى فاتحة الانتصارات: أين أصبح حزب الله؟ منذ انتصار أيار بدأ موقع وقوة وتأثير حزب الله يتعاظم بفعل تضاخم المسؤوليات والتحديات، حتى غدا اليوم لاعباً هاماً لا يمكن تجاهله ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة ككل.

أخبار

الرئيسان الروسي الصيني يؤكدان على وحدة سوريا وضرورة البدء بإعادة إعمارها

الرئيسان الروسي الصيني يؤكدان على وحدة سوريا وضرورة البدء بإعادة إعمارها

الرئيسان الروسي الصيني يؤكدان على وحدة أراضي سوريا وضرورة البدء بإعادة إعمارها

أبو ظبي: قطر دعمت حركات التمرد في السعودية والبحرين أبو ظبي: قطر دعمت حركات التمرد في السعودية والبحرين

بوينغ توقف صفقة بيع الطائرات التجارية لايران بوينغ توقف صفقة بيع الطائرات التجارية لايران

يديعوت أحرونوت: السعودية والامارات تقفان خلف تصاعد الأحداث والاحتجاجات في الأردن يديعوت أحرونوت: السعودية والامارات تقفان خلف تصاعد الأحداث والاحتجاجات في الأردن

السعودية والامارات تنعيان مجلس التعاون بعد انشاء مجلس تنسيق ثنائي ناشطون ومحللون سياسيون: السعودية والامارات تنعيان مجلس التعاون بعد انشاء مجلس تنسيق ثنائي

دعوات فلسطينية إلى إحياء متميز ليوم القدس العالمي وسط استنفار اسرائيلي دعوات فلسطينية إلى إحياء متميز ليوم القدس العالمي وسط استنفار اسرائيلي

مجلة الدفاع والخارجية الامريكية: حادثة الخازمى تؤكد قرب انهيار النظام السعودي وتفككه الوقت-اكد رئيس تحرير مجلة الدفاع والشؤون الخارجية الامريكية،(Defense & Foreign Affairs)، غريغوري كويلي، أن السعودية تواجه تحديات صعبة قد تؤدي إلى تفككها في غضون عقد أو اثنين بعد انكشاف حجم التصدع داخل أسرة آل سعود منذ وصول محمد بن سلمان الى منصب ولي العهد.

الرئيس الأفغاني يعلن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار مع حركة طالبان الرئيس الأفغاني يعلن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار مع حركة طالبان

وزير الخارجية الإماراتي: من الخطأ إبعاد دمشق عن الجامعة العربية وزير الخارجية الإماراتي: الدول العربية فشلت في سوريا ومن الخطأ إبعاد دمشق عن الجامعة العربية

اتساع رقعة المظاهرات والاحتجاجات في الأردن وسط عجز حكوميّ عن تهدئة الشارع اتساع رقعة المظاهرات والاحتجاجات في الأردن وسط عجز حكوميّ عن تهدئة الشارع

إيران تستقبل أكثر من مليون ونصف لاجئ أفغاني ايران تستقبل أكثر من مليون ونصف لاجئ أفغاني

الأمم المتحدة: من العار السماح للسعودية بدخول مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة: من العار السماح للسعودية بدخول مجلس حقوق الإنسان

أهم العقد المرورية في سوريا سالكة بعد اندحار الإرهابيين طريق حمص – حماة سالك بعد اندحار الارهابيين

إيران: إنتاج أجهزة الطرد المركزي سيكتمل خلال شهر واحد ايران: انتاج اجهزة الطرد المركزي سيكتمل خلال شهر واحد

الحكومة العراقية تطرد دبلوماسياً سعودياً وتعتبره شخصية غير مرغوبة الحكومة العراقية تطرد دبلوماسيا سعوديا وتعتبره شخصية غير مرغوب فيها

البرلمان العراقي يقرّر إعادة عملية الفرز بشكل يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات الأخيرة البرلمان العراقي يقرر اعادة عملية الفرز بشكل يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات الأخيرة

السعودية تموّل إنشاء مراكز رصد ومراقبة في سوريا استعداداً لانسحاب القوات الأمريكية السعودية تمول انشاء مراكز رصد ومراقبة في سوريا استعدادا لانسحاب القوات الامريكية

نيكي هايلي تتهم الأمم المتحدة بـ"ممارسة النفاق" نيكي هايلي تتهم الأمم المتحدة بـ"ممارسة النفاق"

الاتحاد الأوروبي يفرض ضرائب جديدة على البضائع الأمريكية الاتحاد الاوروبي يفرض ضرائب جديدة على البضائع الامريكية

أوروبا تطالب أمريكا باستثناء شركاتها في إيران من العقوبات أوروبا تطالب امريكا باستثناء شركاتها في إيران من العقوبات

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بالفيديو: جندي أمريكي يسرق مدرعة ليتنزه بها!

ناسا: محطة الفضاء الدولية ستختفي بحلول 2025

مسيرات جماهيرية حاشدة حول العالم بمناسبة يوم القدس العالمي

السعودية والامارات تنعيان مجلس التعاون بعد انشاء مجلس تنسيق ثنائي

مجلة الدفاع والخارجية الامريكية: حادثة الخازمى تؤكد قرب انهيار النظام السعودي وتفككه

أبو ظبي: قطر دعمت حركات التمرد في السعودية والبحرين

القدس، العلمانية وبروز الحركات الإسلامية وصولاً إلى يوم القدس

يديعوت أحرونوت: السعودية والامارات تقفان خلف تصاعد الأحداث والاحتجاجات في الأردن

بوينغ توقف صفقة بيع الطائرات التجارية لايران

دعوات فلسطينية إلى إحياء متميز ليوم القدس العالمي وسط استنفار اسرائيلي

الرئيس الأفغاني يعلن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار مع حركة طالبان

الرئيسان الروسي الصيني يؤكدان على وحدة سوريا وضرورة البدء بإعادة إعمارها

شمخاني مهنئاً دمشق شعباً وجيشاً وحكومة: أمن سوريا أمننا

المخاوف الأمريكية من عودة سوريا إلى المشهد الدولي

مجزرة مروّعة للعدوان السعودي في محافظة صعدة اليمنية

بالصورة قناة أم بي سي السعودية تحرق صورة لعبد الناصر وتشعل الشارع المصري!

آية الله خامنئي يوعز برفع قدرات إيران في التخصيب إلى 190 ألف وحدة فصل

تحت عنوان "من غزة إلى حيفا"؛ الفلسطينيون يحيون جمعتهم العاشرة بمظاهرات حاشدة

الفتيات الأوغنديات أحدث ضحايا أسواق العبيد في الإمارات

الرياض تهدّد بالقيام بعمل عسكري ضدّ الدوحة والأخيرة ترد

ضباط أمريكيون وإسرائيليون في عدن: استغاثة إماراتية لحسم عسكري

مواطن نيجري يكسب قضية كبيرة ضد شركة طيران الامارات

الجبهات اليمنية تستعر: هل ينجح "مارتن" في إنعاش المفاوضات؟

بالتزامن مع خلافات المرتزقة: "إسرائيل" تشارك في معركة الساحل الغربي

قطر: إيران جارة ولن نشارك بأي عدوان عليها

تظاهرات حاشدة ضدّ زيارة نتنياهو إلى فرنسا+صور

آية الله خامئني يوعز إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتوجيهات جديدة

عدوان إسرائيلي على دمشق والجيش السوري يسقط عشرات الصواريخ

"شيزوفرينيا" القادة العرب تتجسّد في القضية الفلسطينية

من هي الدول التي أعلنت الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك؟

هكذا استشهدت المسعفة رزان النجار بنيران الجنود الصهاينة!

قرارات حقوق الإنسان صفعة أخرى على وجه الاحتلال الإسرائيلي وداعميه

نقل السفارة ورسم مستقبل جديد للشرق الأوسط

بالصور.. أهالي عدن يدوسون العلم الإماراتي وصور محمد بن زايد بأقدامهم

العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي بعد نسبة مشاركة كبيرة في التصويت الخاص

مجلة أمريكية: ولي العهد السعودي أهم حليف لـ "إسرئيل"

إيران تبرم اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة مع الاتحاد الأوراسي

سوريا تؤكد كذب الأنباء بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع "داعش" جنوب دمشق

انطلاق الانتخابات النيابية العراقية بتصويت المغتربين والقوات الأمنية

الأساليب التكتيكية للتطبيع الاستراتيجي بين الدول العربية والكيان الاسرائيلي

هكذا ردّت الحكومة الإيرانية على الجريمة الأخيرة للصهاينة بحق الشعب الفلسطيني

عشرات الصواريخ تنهال على الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يهرعون إلى الملاجئ

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
تقارير

مسيرات جماهيرية حاشدة حول العالم بمناسبة يوم القدس العالمي

الجمعة 24 رمضان 1439
 
 
 
 
 
مسيرات جماهيرية حاشدة حول العالم بمناسبة يوم القدس العالمي

مواضيع ذات صلة

دعوات فلسطينية إلى إحياء متميز ليوم القدس العالمي وسط استنفار اسرائيلي

القدس، العلمانية وبروز الحركات الإسلامية وصولاً إلى يوم القدس

القدس أمانة.. بعض الدول بدأت تحذو حذو واشنطن...من يوقف العاصفة؟!

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بمسيرات جماهيرية حاشدة، أحيت العديد من الدول العربية والإسلامية مراسم يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الراحل آية الله الخميني عام 1979، في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك تأكيداً على أنّ القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين المحورية.

وانطلقت المسيرات في 900 مدينة ايرانية في يوم القدس العالمي، ونزل الإيرانيون إلى الشارع يحملون لافتات توكد مناصرتهم للقدس المحتلة وضرورة إزالة الاحتلال وتحرير فلسطين والقدس الشريف.

وأكد المشاركون الذين بلغ عددهم الملايين دعمهم لمسيرات العودة الكبرى كما نددوا بهرولة بعض الدول نحو التطبيع مع كيان الاحتلال، وأطلق المتظاهرون من مختلف شرائح ومكونات الشعب الإيراني في طهران هتافات ضد جرائم كيان الاحتلال ودعم الإدارة الأمريكية لها على غرار سائر المدن الإيرانية.

من جانبه أكد رئيس السلطة القضائية في إيران، آية الله صادق آملي لاريجاني خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس أنه مادام الشعب موجوداً في الساحة فإن أمريكا وأذنابها في المنطقة لن يتمكنوا من تحقيق مآربهم المشؤومة، وانتقد المسؤول الإيراني بعض الأنظمة الإسلامية، بأنها لا تدع الشعوب تطلق أصواتها وتعبّر عن تضامنها مع القضية الفلسطينية.

بدوره وصف رئيس مجلس الشوري الإسلامي في إيران علي لاريجاني يوم القدس العالمي بأنه يشكّل يوم وحدة المسلمين جميعاً، وأضاف لاريجاني في كلمة ألقاها في المسيرات المقامة في طهران إن الأعداء يريدون حرف أنظار المسلمين عن القضية الفلسطينية، معتبراً أنّ الهدف من صفقة القرن هو القضاء على القضية الفلسطينية والضغط على المقاومة وهذا لن يتحقق، مشيراً إلى أن التلاحم الإسرائيلي السعودي أتى لتغطية الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

كذلك قام المشاركون في المسيرات الميلونية ليوم القدس العالمي في طهران بتنفيذ حكم الإعدام الرمزي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنديداً بالانحياز الأمريكي لكيان الاحتلال الإسرائيلي وقراره باعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لهذا الكيان الغاصب، وندد المتظاهرون بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بدعم من الإدارة الأمريكية وصمت من المنظمات المتشدقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وذلك بالتزامن مع عملية تنفيذ حكم الإعدام، كما هتف المشاركون ضد خطة الرئيس الأمريكي المسماة بـ "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية بدعم من حلفائه الإقليميين موكدين على مواصلة عزمهم لتصدي هذه المؤامرة.

وفي العراق، نظمت مسيرات جماهيرية حاشدة في بغداد وعدد من المدن العراقية، صباح اليوم الجمعة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني لإحياء يوم القدس العالمي، وشاركت الجماهير العراقية في العديد من محافظات البلاد في التظاهرات بمناسبة يوم القدس العالمي تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وسط شعارات تدعو إلى دعم القضية الفلسطينية وتندد بالصمت الدولي إزاء ما يحدث في غزة، وارتدى المشاركون في المسيرة الزيّ العسكري تعبيراً عن استعداداهم للدفاع عن القدس المحتل، فيما داسوا بأقدامهم علماً "إسرائيلياً" رسم على الأرض.

وفي فلسطين، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن التقديرات تتحدث عن مشاركة نصف مليون فلسطيني في صلاة الجمعة التي ستقام في يوم القدس العالمي، في القدس المحتلة، وتوافد عشرات الالاف من الفلسطينيين علی حاجز قلنديا العسكري من أجل الوصول للقدس لإحياء يوم القدس العالمي، في حين منعت قوات الاحتلال الرجال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة من عبور الحاجز والتوجه إلی القدس.

وفي قطاع غزة المحاصر، أحيت فصائل المقاومة الفلسطينية يوم القدس العالمي، مؤكدين رفض احتلال الكيان الإسرائيلي للعاصمة الفلسطينية، وطالب المشاركون في المسيرات الجماهيرية بأن تمتد المسيرات زمانياً وجغرافياً إلى الضفة الغربية والقدس، وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن مشروع المقاومة قائم على إفشال صفقة القرن الأمريكية الهادفة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، معتبراً أن مسيرات "العودة الكبرى" المتواصلة على حدود قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، "أحدثت نقلة نوعية في طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني وحققت اختراقات مهمة على الصعيدين السياسي والعسكري".

كذلك خرجت صباح اليوم مسيرة تضامنية بمناسبة يوم القدس العالمي في العديد من الدول الإسلامية كسوريا وماليزيا وأفغانستان واليمن ونيجيريا وبعض العواصم الأوروبية، وأكد المشاركون أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وفلسطين هي قلب الأمة وبوصلتها، و هتفوا منددين بسياسات القتل والإجرام الذي يقوم بها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، منددين بتخاذل بعض الأنظمة الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني والهرولة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

القدس فلسطين ايران العالم

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

تضامنا مع فلسطين .. آلاف الأحذية أمام مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل
ربع مليون فلسطينى صلوا الجمعة الثالثة من رمضان بالمسجد الأقصى
ملاعب ومدن كأس العالم.. روسيا 2018
النجف الاشرف تتوشح بالسواد أحياءا لذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)
تضامنا مع فلسطين .. آلاف الأحذية أمام مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل

تضامنا مع فلسطين .. آلاف الأحذية أمام مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل

مسيرة حيفا التضامنية مع غزة وضد تهويد القدس
الاسرى الفلسطينيون يستعدون لموجة اضرابات عن الطعام
انسحاب اميركي أمام تقدم سوري في جنيف!
مدارس حولها "داعش" إلى مصانع لتحويل الأطفال إلى قتلة