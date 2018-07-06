القدس، العلمانية وبروز الحركات الإسلامية وصولاً إلى يوم القدس

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 24 رمضان 1439

إخترنا لكم

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب ألقى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، يوم أمس الاثنين، كلمة بمناسبة الذكرى الـ29 لرحيل الإمام الخميني، تطرق فيها إلى أبرز مجريات الأحداث في المنطقة، والتي يعد...

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟! الوقت- نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرا معلومات تفيد بأن السعودية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد قطر إذا حصلت على منظومة "أس 400" الدفاعية الروسية.

"ضياء الأسدي" للوقت: سنعمل على إنهاء الوجود العسکري الأمريكي بالأطر القانونية والدستورية الوقت- تقترب الساحة العراقية من ساعة رسم خارطة جديدة لها، و تجری هناك لقاءات بین الکتل السیاسیة لتتمخض عنها صورة المستقبل للحکومة العراقیة الجدیدة، لمعرفة المزید عن هذا الموضوع حاورنا السید "ضياء الاسدي " مدير المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري...

السجون السرية في اليمن: دور أمريكي بأدوات إماراتية الوقت-مختلفةٌ هي أساليب الامتهان وطرق التعذيب التي تمارس في سجون عدن، لكن أكثرها قسوة وبشاعة ما يُمارس في سجن تحالف العدوان الذي تديره دولة الإمارات، وبموازاته ما يمارس في سجن شلال، مدير أمن عدن، الملحق

ذكرى فاتحة الانتصارات: أين أصبح حزب الله؟ منذ انتصار أيار بدأ موقع وقوة وتأثير حزب الله يتعاظم بفعل تضاخم المسؤوليات والتحديات، حتى غدا اليوم لاعباً هاماً لا يمكن تجاهله ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة ككل.

أخبار

وزير الخارجية الإماراتي: من الخطأ إبعاد دمشق عن الجامعة العربية

وزير الخارجية الإماراتي: من الخطأ إبعاد دمشق عن الجامعة العربية

وزير الخارجية الإماراتي: الدول العربية فشلت في سوريا ومن الخطأ إبعاد دمشق عن الجامعة العربية

اتساع رقعة المظاهرات والاحتجاجات في الأردن وسط عجز حكوميّ عن تهدئة الشارع اتساع رقعة المظاهرات والاحتجاجات في الأردن وسط عجز حكوميّ عن تهدئة الشارع

إيران تستقبل أكثر من مليون ونصف لاجئ أفغاني ايران تستقبل أكثر من مليون ونصف لاجئ أفغاني

الأمم المتحدة: من العار السماح للسعودية بدخول مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة: من العار السماح للسعودية بدخول مجلس حقوق الإنسان

أهم العقد المرورية في سوريا سالكة بعد اندحار الإرهابيين طريق حمص – حماة سالك بعد اندحار الارهابيين

إيران: إنتاج أجهزة الطرد المركزي سيكتمل خلال شهر واحد ايران: انتاج اجهزة الطرد المركزي سيكتمل خلال شهر واحد

الحكومة العراقية تطرد دبلوماسياً سعودياً وتعتبره شخصية غير مرغوبة الحكومة العراقية تطرد دبلوماسيا سعوديا وتعتبره شخصية غير مرغوب فيها

البرلمان العراقي يقرّر إعادة عملية الفرز بشكل يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات الأخيرة البرلمان العراقي يقرر اعادة عملية الفرز بشكل يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات الأخيرة

السعودية تموّل إنشاء مراكز رصد ومراقبة في سوريا استعداداً لانسحاب القوات الأمريكية السعودية تمول انشاء مراكز رصد ومراقبة في سوريا استعدادا لانسحاب القوات الامريكية

نيكي هايلي تتهم الأمم المتحدة بـ"ممارسة النفاق" نيكي هايلي تتهم الأمم المتحدة بـ"ممارسة النفاق"

الاتحاد الأوروبي يفرض ضرائب جديدة على البضائع الأمريكية الاتحاد الاوروبي يفرض ضرائب جديدة على البضائع الامريكية

أوروبا تطالب أمريكا باستثناء شركاتها في إيران من العقوبات أوروبا تطالب امريكا باستثناء شركاتها في إيران من العقوبات

بعد تكرار مجازره.. "التحالف الدولي": لا يمكن الحديث عن موعد انتهاء عملياتنا في سوريا بعد تكرار مجازره؛ التحالف الأمريكي: لا يمكن الحديث عن موعد انتهاء عملياتنا في سوريا

بري يعلّق على الدعوات لانسحاب إيران و"حزب الله" من سوريا بري يعلقً على الدعوات لانسحاب إيران و"حزب الله" من سوريا

الاحتجاجات في الأردن متواصلة، والمتظاهرون يرفعون سقف مطالبهم الاحتجاجات في الأردن متواصلة، والمتظاهرون يرفعون سقف مطالبهم

نيويورك تايمز: 15 ألف وثيقة سرية تفتضح دور بعض الدول العربية في دعم تنظيم داعش نيويورك تايمز: 15 ألف وثيقة سرية تفتضح دور بعض الدول العربية في دعم تنظيم داعش

تظاهرات حاشدة ضدّ زيارة نتنياهو إلى فرنسا+صور تظاهرات حاشدة ضد زيارة نتنياهو الى فرنسا+صور

دمشق: التحالف الأمريكي يواصل جرائمه بحق السوريين لرفضهم الانضمام إلى الميليشيات الانفصالية دمشق: التحالف الأمريكي يواصل جرائمه بحق السوريين لرفضهم الانضمام إلى الميليشيات الانفصالية

واشنطن تهدّد بمعاقبة أنقرة إذا اشترت منظومات "إس-400" الروسية واشنطن تهدد أنقرة بالعقوبات اذا اشترت منظومات "إس-400" الروسية

بوتين: كوريا الشمالية اتخذت خطوات غير مسبوقة لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بوتين: كوريا الشمالية اتخذت خطوات غير مسبوقة لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

السعودية تموّل إنشاء مراكز رصد ومراقبة في سوريا استعداداً لانسحاب القوات الأمريكية

البرلمان العراقي يقرّر إعادة عملية الفرز بشكل يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات الأخيرة

لبناني يربح جائزتي يانصيب بمليوني دولار في دبي

الحكومة العراقية تطرد دبلوماسياً سعودياً وتعتبره شخصية غير مرغوبة

عائلة آبل غير راضية عن ايفون آكس

ناسا: محطة الفضاء الدولية ستختفي بحلول 2025

نادال يسقط في رولان غاروس لأول مرة منذ 2015

بلجيكا تسحق مصر ودياً

بالفيديو: جندي أمريكي يسرق مدرعة ليتنزه بها!

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟!

هكذا استشهدت المسعفة رزان النجار بنيران الجنود الصهاينة!

بالصورة قناة أم بي سي السعودية تحرق صورة لعبد الناصر وتشعل الشارع المصري!

آية الله خامنئي يوعز برفع قدرات إيران في التخصيب إلى 190 ألف وحدة فصل

عجز البيت الأبيض أمام الحشد الشعبي والمحور المناهض لأمريكا في العراق

الجبهات اليمنية تستعر: هل ينجح "مارتن" في إنعاش المفاوضات؟

قناة الحرة الأمريكية: قوات خاصة أمريكية تشارك في معارك الحديدة إلى جانب السعودية!

احتجاجات الأردن تستعر: هل قاد الملك عبدالله بلاده إلى المجهول؟!

التحالف الإيراني - الروسي تكتيكي أم استراتيجي؟

مجتهد: ابن سلمان يظهر ويحرّك الجيش السعودي ضد قطر...هل هو مجرد تخويف؟

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب

ردّ روسي على التهديدات السعودية لقطر إثر حصولها على منظومة أس- 400

منظمة الهجرة الدولية: موجة الهجرة إلى الدول الأوروبية مستمرة

شمخاني مهنئاً دمشق شعباً وجيشاً وحكومة: أمن سوريا أمننا

نيويورك تايمز: 15 ألف وثيقة سرية تفتضح دور بعض الدول العربية في دعم تنظيم داعش

"شيزوفرينيا" القادة العرب تتجسّد في القضية الفلسطينية

عدوان إسرائيلي على دمشق والجيش السوري يسقط عشرات الصواريخ

هكذا استشهدت المسعفة رزان النجار بنيران الجنود الصهاينة!

بالصور.. أهالي عدن يدوسون العلم الإماراتي وصور محمد بن زايد بأقدامهم

نقل السفارة ورسم مستقبل جديد للشرق الأوسط

مجلة أمريكية: ولي العهد السعودي أهم حليف لـ "إسرئيل"

سوريا تؤكد كذب الأنباء بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع "داعش" جنوب دمشق

إيران تبرم اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة مع الاتحاد الأوراسي

إيران تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية

الاتفاق النووي: المعادلات الجديدة!

هكذا ردّت الحكومة الإيرانية على الجريمة الأخيرة للصهاينة بحق الشعب الفلسطيني

إيران تدين بشدّة العقوبات الأمريكية الجديدة عليها

تصريحات "العفاسي" حول الصلح مع الكيان الإسرائيلي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

هل يستطيع الأمريكي استمالة الصدر الى جانبه؟

أمريكا وأسباب البقاء في سوريا

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
مقالات

القدس، العلمانية وبروز الحركات الإسلامية وصولاً إلى يوم القدس

الجمعة 24 رمضان 1439
 
 
 
 
 
القدس، العلمانية وبروز الحركات الإسلامية وصولاً إلى يوم القدس

مواضيع ذات صلة

القدس أمانة.. بعض الدول بدأت تحذو حذو واشنطن...من يوقف العاصفة؟!

آية الله خامنئي: فلسطين ستتحرر من الأعداء وستكون القدس عاصمة لها

حمد بن جاسم: دول عربية كبرى باعت فلسطين والقدس!

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- حساسية القضية الفلسطينية عموماً والقدس خصوصاً، كان لها أثر كبير على المسارات السياسية لدول العالم عامةً ودول الشرق الأوسط خاصةً، وبناءً على مواقف هذه الدول مجتمعة من القضية الفلسطينية وموقفها منها بدأت تتشكل تحالفات سياسية مؤيدة لهذه القضية ومدافعة عنها حتى النخاع، وأخرى حيادية وثالثة متعاونة مع الصهاينة وداعمة لهم أيضاً حتى النخاع.

اليوم تعود هذه القضية إلى الواجهة الإعلامية ولكن بأبعاد جديدة تحمل في طياتها تحديات لم تشهد مثيلها المنطقة منذ ظهور حركات التحرر العربي والحركات اليسارية التي لطالما دافعت عنها، ويمكننا أن نعيد نشوء هذه الحركات إلى مطلع القرن العشرين تحت مسميات عديدة أبرزها "الاشتراكية والشيوعية"، وقامت هذه الأحزاب على النضال من أجل العدالة والمساواة ومناهضة الإمبريالية والعنصرية، ومع قدوم اليهود إلى فلسطين في أربعينات القرن الماضي وبدء البحث عن وطن يجمعهم والإعلان عنه، دافعت هذه الأحزاب عن فلسطين وشعبها ووضعت هذا الخيار على رأس أولوياتها.

وفي ذلك الوقت لم يكن بارزاً الفكر الإسلامي لابتعاد المسلمين عن ثقافتهم الإسلامية مقابل صعود نجم الحركات والأحزاب اليسارية المستوردة من الخارج، وفي فترة لاحقة، في الستينيات والخمسينيات من القرن العشرين، استمرت الحركات القومية في النمو في العالم الإسلامي، وكان لها فضل لا يمكن إنكاره في النضال ضد "إسرائيل" والدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وتزامنت حينها ذروة القومية في العالم العربي مع صعود جمال عبد الناصر في مصر ثم نمو الحركات البعثية في الدول العربية، ولكن لم تستطع هذه الحركات التأثير بشكل كبير في أصل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، إذ كان تأثيرها محدوداً ونتائجها لم تثمر كثيراً في هذا المضمار، ربما لكون هذه الأحزاب غربية في الأصل ولا تتعلق بالتقاليد والثقافة الإسلامية.

ومع فشل وعدم فاعلية اليساريين والقوميين في محاربة "إسرائيل" والدفاع عن الشعب الفلسطيني، بدأ المسلمون في البلاد العربية والإسلامية يستيقظون من سباتهم العميق ليلتصقوا بثقافتهم الأصيلة ويبدؤوا رحلة النضال للدفاع عن قضية أمتهم والذود عنها.

في هذا الوقت كانت الثورة الإسلامية في إيران قد وجدت طريقها إلى النور منتصرة على حكم الشاه في عام 1979 كأول ثورة دينية في التاريخ المعاصر، وهذا بحدّ ذاته كان دافعاً قوياً لجميع المسلمين في جميع أصقاع الأرض لكي يدافعوا عن هويتهم وحريتهم ويجدوا طريق الخلاص الذي خطّته الثورة الإسلامية بجهود خالصة من قائد هذه الثورة روح الله الخميني، وما أعطى مسلمي العالم مزيداً من الأمل هو وضع الخميني "قضية فلسطين" على سلم أولوياته، حاشداً الجميع لتحرير فلسطين داعماً كل الحركات التي تقاتل الصهاينة داخل فلسطين وخارجها.

وفور نجاح الثورة الإسلامية في إيران، اقترح الإمام الخميني أن يكون يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك أي الجمعة اليتيمة أو جمعة الوداع ليكون "يوم القدس" وإعلان التضامن الدولي من المسلمين لدعم الحقوق المشروعة للشعب المسلم في فلسطين، وفي كل عام يتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية بهذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خاصة في إيران التي تشهد جميع مدنها مظاهرات حاشدة تشمل الملايين من أبناء الشعب الإيراني بكل شرائحه والذين يخرجون للمشاركة في هذه المسيرات سنوياً.

واليوم تحوّل "يوم القدس" رمزاً للجميع من إسلاميين وعلمانيين في جميع البلاد الإسلامية، لما حققه من نتائج فعّالة في توحيد الخطاب الإسلامي وتوحيد جميع الديانات والمذاهب على هدف واحد ومن أجل قضية واحدة، وبعبارة أخرى يمكننا القول بأن "يوم القدس" يحمل ثلاث وظائف:

1- الوحدة بين المسلمين من جميع الأديان الإسلامية

2- التأكيد على الهوية الإسلامية الحقيقية بين جميع المسلمين

3- رمز لقوة المسلمين في النضال ضد "إسرائيل" والعمل على تحرير فلسطين

يوم القدس هذا العام

تدرك الجمهورية الإسلامية أهمية وخطورة وحساسية الظروف السياسية التي تمرّ بها فلسطين في هذه المرحلة والتي يجري الحديث فيها عن الإعداد لتنفيذ صفقة القرن، وسبق ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وانطلاقاً من هذا أصدر مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بياناً دعا فيه الشعب الإيراني المسلم إلى المشاركة الجماهيرية في مسيرات يوم القدس العالمي، مؤكداً أن هذه المسيرات تنطلق هذا العام في أجواء أكثر حماسة.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية يوم القدس العالمي لهذا العام من أكثر المراحل التاريخية حساسية لفلسطين، داعية جميع الشعوب المسلمة والحرة في العالم خاصة الشعب الإيراني للمشاركة في هذه المراسم دعماً للشعب الفلسطيني المظلوم.

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية أمس الأربعاء، إن يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك وهو التراث الخالد للإمام الخميني الراحل (رض) ومع مضي نحو أربعين عاماً على الإعلان عنه تحوّل إلى فرصة ملهمة للوحدة في مواجهة الاحتلال والتمييز العنصري والمجازر والتفرقة والأزمات المثارة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب في العالم.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فلسطين القدس يوم القدس الخميني الخامنئي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

تضامنا مع فلسطين .. آلاف الأحذية أمام مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل
ملاعب ومدن كأس العالم.. روسيا 2018
ربع مليون فلسطينى صلوا الجمعة الثالثة من رمضان بالمسجد الأقصى
النجف الاشرف تتوشح بالسواد أحياءا لذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)
تضامنا مع فلسطين .. آلاف الأحذية أمام مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل

تضامنا مع فلسطين .. آلاف الأحذية أمام مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل

مسيرة حيفا التضامنية مع غزة وضد تهويد القدس
الاسرى الفلسطينيون يستعدون لموجة اضرابات عن الطعام
انسحاب اميركي أمام تقدم سوري في جنيف!
مدارس حولها "داعش" إلى مصانع لتحويل الأطفال إلى قتلة