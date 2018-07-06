وزير الخارجية الإماراتي: من الخطأ إبعاد دمشق عن الجامعة العربية

الوقت- اعترف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، ان الدول العربية فشلت دبلوماسيا في سوريا، مؤكدا أنه "كان من الخطأ إبعاد سوريا عن الجامعة العربية.

وأضاف قرقاش في حوار مع موقع "ذا ناشيونال" الإماراتي، "هذا يعني أنه ليس لدينا نفوذ سياسي على الإطلاق، ولا قناة مفتوحة، ولم نتمكن من تقديم منظور عربي لكيفية حل القضية السورية"، مضيفاً أن "القرار أقصى القوى العربية التي وجدت نفسها مستبعدة من الاجتماعات المتعلقة بسوريا".

وأضاف أن "السماح لسوريا بالعودة إلى جامعة الدول العربية من شأنه أن يعرض الدول الأعضاء لمعضلة"، متابعاً بالقول: "نحن في لغز؛ لأن إرجاع سوريا إلى الجامعة العربية سيخلق الكثير من الثغرات".

واعترف قرقاش بأن سوريا التي بلغت حربها عامها الثامن، كانت بمنزلة "فشل دبلوماسي" من قبل المجتمع الدولي والعالم العربي، حيث قال: إن "الصراع الذي قتل فيه أكثر من 500 ألف شخص، بالإضافة إلى نزوح الملايين من المرجح أن يستمر، مع توفر القليل من الخيارات الجيدة".

وبين الدبلوماسي الإماراتي أن العملية السياسية هي التي ستحل الأزمة في سوريا، مشيراً إلى أن الدور العربي في التوصل إلى حل سياسي كان محدوداً، وأشار الوزير الإماراتي الى أن إيران وتركيا وغيرها من الدول غير العربية كان لها دور متزايد في ضعف الدور العربي في سوريا، حيث أفاد بأن إيران لديها دوافع بديلة.

وكان وزراء الخارجية العرب علقوا في نوفمبر 2011، عضوية سوريا بالجامعة العربية، بعد بضعة أشهر من اندلاع الحرب فيها وايدت عدد من الدول العربية بشكل علني بعض الجماعات المسلحة بالمال والسلاح في مسعى لتخريب البلاد واغراقها بالدمار والدماء.