ايران: انتاج اجهزة الطرد المركزي سيكتمل خلال شهر واحد

الوقت- أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان انتاج اجهزة الطرد المركزي سيكتمل خلال شهر واحد وخلال عشرة اشهر يمكن الوصول الى مئة وتسعين.

وأضاف صالحي في مقابلة تلفزيونية من محطة نطنز النووية ان مركز انتاج اجهزة الطرد المركزي سيكون جاهزاً خلال شهر وخلال عشرة اشهر يمكن الوصول الى مئة وتسعين الف وحدة فصل لتخصيب اليورانيوم، فيما طلبت فرنسا والمانيا وبريطانيا من الولايات المتحدة اعفاء شركاتها الناشطة في ايران من اجراءات الحظر.

وأضاف صالحي ان "قائد الثورة الاسلامية اكد ضرورة الجهوزية والاستعداد لتفعيل النشاطات النووية ضمن الاتفاق النووي، كما اننا وبناء على قدارتنا الوطنية والداخلية سنكمل مركز اجهزة الطرد المركزية خلال شهر واحد"



من جهته، ممثل ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي أعلن التزام ايران الكامل بتعهداتها ضمن الاتفاق خلافا للولايات المتحدة وأكد انه اذا اراد الاتفاق ان يواصل ديمومته، فعلى سائر اعضاء الاتفاق، ان يقدموا الضمانات التامة بتعويض وضمان مصالح ايران دون اي قيد او شرط.

وفي سياق متصل طلبت دول الاتحاد الأوروبي من أمريكا اعفاء شركاتها الناشطة في ايران من العقوبات. وقال الدول الثلاث انها تتوقع من الولايات المتحدة الامتناع عن اتخاذ اجراءات تضر بمصالح أوروبا الأمنية.

وكان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، أكد يوم الاثنين الماضي أن بعض الدول الأوروبية تتصور بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقبل بالعقوبات بسبب الاتفاق النووي مشدداً بالقول إن هذا الحلم لن يتحقق وعلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تستعد من يوم الثلاثاء لتوفير 190 ألف وحدة سو (swu) للطاقة .