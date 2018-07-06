موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 23 رمضان 1439

إخترنا لكم

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب ألقى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، يوم أمس الاثنين، كلمة بمناسبة الذكرى الـ29 لرحيل الإمام الخميني، تطرق فيها إلى أبرز مجريات الأحداث في المنطقة، والتي يعد...

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟! الوقت- نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرا معلومات تفيد بأن السعودية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد قطر إذا حصلت على منظومة "أس 400" الدفاعية الروسية.

"ضياء الأسدي" للوقت: سنعمل على إنهاء الوجود العسکري الأمريكي بالأطر القانونية والدستورية الوقت- تقترب الساحة العراقية من ساعة رسم خارطة جديدة لها، و تجری هناك لقاءات بین الکتل السیاسیة لتتمخض عنها صورة المستقبل للحکومة العراقیة الجدیدة، لمعرفة المزید عن هذا الموضوع حاورنا السید "ضياء الاسدي " مدير المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري...

السجون السرية في اليمن: دور أمريكي بأدوات إماراتية الوقت-مختلفةٌ هي أساليب الامتهان وطرق التعذيب التي تمارس في سجون عدن، لكن أكثرها قسوة وبشاعة ما يُمارس في سجن تحالف العدوان الذي تديره دولة الإمارات، وبموازاته ما يمارس في سجن شلال، مدير أمن عدن، الملحق

ذكرى فاتحة الانتصارات: أين أصبح حزب الله؟ منذ انتصار أيار بدأ موقع وقوة وتأثير حزب الله يتعاظم بفعل تضاخم المسؤوليات والتحديات، حتى غدا اليوم لاعباً هاماً لا يمكن تجاهله ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة ككل.

أخبار

اهم العقد المرورية في سوريا سالكة بعد اندحار الارهابيين

اهم العقد المرورية في سوريا سالكة بعد اندحار الارهابيين

طريق حمص – حماة سالك بعد اندحار الارهابيين

ايران: انتاج اجهزة الطرد المركزي سيكتمل خلال شهر واحد ايران: انتاج اجهزة الطرد المركزي سيكتمل خلال شهر واحد

الحكومة العراقية تطرد دبلوماسياً سعودياً وتعتبره شخصية غير مرغوبة الحكومة العراقية تطرد دبلوماسيا سعوديا وتعتبره شخصية غير مرغوب فيها

البرلمان العراقي يقرر اعادة عملية الفرز بشكل يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات الأخيرة البرلمان العراقي يقرر اعادة عملية الفرز بشكل يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات الأخيرة

السعودية تمول انشاء مراكز رصد ومراقبة في سوريا استعدادا لانسحاب القوات الامريكية السعودية تمول انشاء مراكز رصد ومراقبة في سوريا استعدادا لانسحاب القوات الامريكية

نيكي هايلي تتهم الأمم المتحدة بـ"ممارسة النفاق" نيكي هايلي تتهم الأمم المتحدة بـ"ممارسة النفاق"

الاتحاد الأوروبي يفرض ضرائب جديدة على البضائع الأمريكية الاتحاد الاوروبي يفرض ضرائب جديدة على البضائع الامريكية

أوروبا تطالب أمريكا باستثناء شركاتها في إيران من العقوبات أوروبا تطالب امريكا باستثناء شركاتها في إيران من العقوبات

بعد تكرار مجازره.. "التحالف الدولي": لا يمكن الحديث عن موعد انتهاء عملياتنا في سوريا بعد تكرار مجازره؛ التحالف الأمريكي: لا يمكن الحديث عن موعد انتهاء عملياتنا في سوريا

بري يعلّق على الدعوات لانسحاب إيران و"حزب الله" من سوريا بري يعلقً على الدعوات لانسحاب إيران و"حزب الله" من سوريا

الاحتجاجات في الأردن متواصلة، والمتظاهرون يرفعون سقف مطالبهم الاحتجاجات في الأردن متواصلة، والمتظاهرون يرفعون سقف مطالبهم

نيويورك تايمز: 15 ألف وثيقة سرية تفتضح دور بعض الدول العربية في دعم تنظيم داعش نيويورك تايمز: 15 ألف وثيقة سرية تفتضح دور بعض الدول العربية في دعم تنظيم داعش

تظاهرات حاشدة ضدّ زيارة نتنياهو إلى فرنسا+صور تظاهرات حاشدة ضد زيارة نتنياهو الى فرنسا+صور

دمشق: التحالف الأمريكي يواصل جرائمه بحق السوريين لرفضهم الانضمام إلى الميليشيات الانفصالية دمشق: التحالف الأمريكي يواصل جرائمه بحق السوريين لرفضهم الانضمام إلى الميليشيات الانفصالية

واشنطن تهدّد بمعاقبة أنقرة إذا اشترت منظومات "إس-400" الروسية واشنطن تهدد أنقرة بالعقوبات اذا اشترت منظومات "إس-400" الروسية

بوتين: كوريا الشمالية اتخذت خطوات غير مسبوقة لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بوتين: كوريا الشمالية اتخذت خطوات غير مسبوقة لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية

الرياض تهدّد بالقيام بعمل عسكري ضدّ الدوحة والأخيرة ترد الرياض تهدد بالقيام بعمل عسكري ضد الدوحة والاخيرة ترد

بعد كلمة القائد؛ إيران تعلن عن جاهزيتها لإنتاج مئات آلاف "سو" من الطاقة النووية بعد كلمة القائد؛ ايران تعلن عن جاهزيتها لإنتاج مئات آلاف "سو" من الطاقة النووية

قناة الحرة الأمريكية: قوات خاصة أمريكية تشارك في معارك الحديدة إلى جانب السعودية! عرضت قناة "الحرة" الأمريكية يوم امس الاثنين تقريراً تناولت فيه وجود قوة خاصة تابعة لأمريكا في اليمن، دعما للتحالف السعودي العسكري الذي تقوده ضد اليمن...

بالصورة قناة أم بي سي السعودية تحرق صورة لعبد الناصر وتشعل الشارع المصري! الوقت- قامت قناة ام بي سي السعودية يوم امس ببث حلقة من مسلسل "العاصوف"، حيث قام فيها احد الممثلين السعوديين...

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الجنوب ينتفض في وجه الإمارات: تحالفكم احتلال، وطارق صالح خائن

الحكومة العراقية تطرد دبلوماسياً سعودياً وتعتبره شخصية غير مرغوبة

أمريكا وسياسة العصا من الوسط بين تركيا والأكراد

عائلة آبل غير راضية عن ايفون آكس

السعودية تمول انشاء مراكز رصد ومراقبة في سوريا استعدادا لانحساب القوات الامريكية

المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ينتصر لحقوق الفلسطينيين

البرلمان العراقي يقرر اعادة عملية الفرز بشكل يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات الأخيرة

نادال يسقط في رولان غاروس لأول مرة منذ 2015

لبناني يربح جائزتي يانصيب بمليوني دولار في دبي

أمريكا تدخلت في مصير انتخابات 81 دولة

بلجيكا تسحق مصر ودياً

ردّ روسي على التهديدات السعودية لقطر إثر حصولها على منظومة أس- 400

صحيفة كورية شمالية: الأسد سيزور كوريا الشمالية قريباً!

نيويورك تايمز: ابن سلمان يتّبع أساليب هتلر في قمع سخط المجتمع

الفلسطينيون يحيون الجمعة العاشرة لمسيرات العودة من غزة إلى حيفا

شمخاني مهنئاً دمشق شعباً وجيشاً وحكومة: أمن سوريا أمننا

الاحتجاجات في الأردن متواصلة، والمتظاهرون يرفعون سقف مطالبهم

الخلافات بين حاكم الشارقة وحاكم دبي تطيح باجتماع مجلس الوزراء الإماراتي

صحيفة عبرية: السعودية مسؤولة عن تفجّر المظاهرات الحالية في الأردن

الفتيات الأوغنديات أحدث ضحايا أسواق العبيد في الإمارات

السعودية في زمن التقشف؛ إنفاق ملايين الدولارات لشراء بيت فخم في فرجينيا

المخاوف الأمريكية من عودة سوريا إلى المشهد الدولي

الاتحاد الأوروبي: الرسوم الأمريكية الجديدة ستؤدي إلى حروب اقتصادية

نيويورك تايمز: 15 ألف وثيقة سرية تفتضح دور بعض الدول العربية في دعم تنظيم داعش

مجزرة مروّعة للعدوان السعودي في محافظة صعدة اليمنية

دمشق تعدّل القانون رقم 10 وتمنح مزيداً من الوقت للنازحين

هكذا استشهدت المسعفة رزان النجار بنيران الجنود الصهاينة!

من هي الدول التي أعلنت الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك؟

آخر تطورات الانتخابات العراقية

قرارات حقوق الإنسان صفعة أخرى على وجه الاحتلال الإسرائيلي وداعميه

العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي بعد نسبة مشاركة كبيرة في التصويت الخاص

مجلة أمريكية: ولي العهد السعودي أهم حليف لـ "إسرئيل"

ذكرى فاتحة الانتصارات: أين أصبح حزب الله؟

سوريا تؤكد كذب الأنباء بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع "داعش" جنوب دمشق

نقل السفارة ورسم مستقبل جديد للشرق الأوسط

الرسائل الداخلية والخارجية لانتصار حزب الله في المعركة الانتخابية

إيران تبرم اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة مع الاتحاد الأوراسي

عشرات الصواريخ تنهال على الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يهرعون إلى الملاجئ

الرئيس الأسد: تعزير التعاون بين دمشق وطهران من أهم سبل مقاومة المشاريع الغربية

بالصور... الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي

الاتفاق النووي: المعادلات الجديدة!

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

ايران: انتاج اجهزة الطرد المركزي سيكتمل خلال شهر واحد

الخميس 23 رمضان 1439
 
 
 
 
 
ايران: انتاج اجهزة الطرد المركزي سيكتمل خلال شهر واحد

مواضيع ذات صلة

بعد كلمة القائد؛ إيران تعلن عن جاهزيتها لإنتاج مئات آلاف "سو" من الطاقة النووية

الاتحاد الأوروبي: مهتمون بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان انتاج اجهزة الطرد المركزي سيكتمل خلال شهر واحد وخلال عشرة اشهر يمكن الوصول الى مئة وتسعين.

وأضاف صالحي في مقابلة تلفزيونية من محطة نطنز النووية ان مركز انتاج اجهزة الطرد المركزي سيكون جاهزاً خلال شهر وخلال عشرة اشهر يمكن الوصول الى مئة وتسعين الف وحدة فصل لتخصيب اليورانيوم، فيما طلبت فرنسا والمانيا وبريطانيا من الولايات المتحدة اعفاء شركاتها الناشطة في ايران من اجراءات الحظر.

وأضاف صالحي ان "قائد الثورة الاسلامية اكد ضرورة الجهوزية والاستعداد لتفعيل النشاطات النووية ضمن الاتفاق النووي، كما اننا وبناء على قدارتنا الوطنية والداخلية سنكمل مركز اجهزة الطرد المركزية خلال شهر واحد"

من جهته، ممثل ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي أعلن التزام ايران الكامل بتعهداتها ضمن الاتفاق خلافا للولايات المتحدة وأكد انه اذا اراد الاتفاق ان يواصل ديمومته، فعلى سائر اعضاء الاتفاق، ان يقدموا الضمانات التامة بتعويض وضمان مصالح ايران دون اي قيد او شرط.

وفي سياق متصل طلبت دول الاتحاد الأوروبي من أمريكا اعفاء شركاتها الناشطة في ايران من العقوبات. وقال الدول الثلاث انها تتوقع من الولايات المتحدة الامتناع عن اتخاذ اجراءات تضر بمصالح أوروبا الأمنية.

وكان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، أكد يوم الاثنين الماضي أن بعض الدول الأوروبية تتصور بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقبل بالعقوبات بسبب الاتفاق النووي مشدداً بالقول إن هذا الحلم لن يتحقق وعلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تستعد من يوم الثلاثاء لتوفير 190 ألف وحدة سو (swu) للطاقة .

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ايران النووي الاتفاق

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

ملاعب ومدن كأس العالم.. روسيا 2018
ربع مليون فلسطينى صلوا الجمعة الثالثة من رمضان بالمسجد الأقصى
تضامنا مع فلسطين .. آلاف الأحذية أمام مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل
النجف الاشرف تتوشح بالسواد أحياءا لذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)
ملاعب ومدن كأس العالم.. روسيا 2018

ملاعب ومدن كأس العالم.. روسيا 2018

مسيرة حيفا التضامنية مع غزة وضد تهويد القدس
الاسرى الفلسطينيون يستعدون لموجة اضرابات عن الطعام
انسحاب اميركي أمام تقدم سوري في جنيف!
مدارس حولها "داعش" إلى مصانع لتحويل الأطفال إلى قتلة