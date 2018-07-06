إيران: إنتاج أجهزة الطرد المركزي سيكتمل خلال شهر واحد

الوقت- أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن إنتاج أجهزة الطرد المركزي سيكتمل خلال شهرواحد، وخلال عشرة أشهر يمكن الوصول إلى مئة وتسعين.

وأضاف صالحي في مقابلة تلفزيونية من محطة نطنز النووية إن مركز إنتاج أجهزة الطرد المركزي سيكون جاهزاً خلال شهر وخلال عشرة أشهر يمكن الوصول إلى مئة وتسعين ألف وحدة فصل لتخصيب اليورانيوم، فيما طلبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من أمريكا إعفاء شركاتها الناشطة في إيران من إجراءات الحظر.

وأضاف صالحي إن "قائد الثورة الإسلامية أكد ضرورة الجهوزية والاستعداد لتفعيل النشاطات النووية ضمن الاتفاق النووي، كما أننا وبناء على قدارتنا الوطنية والداخلية سنكمل مركز أجهزة الطرد المركزية خلال شهر واحد"

من جهته، ممثل إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي أعلن التزام إيران الكامل بتعهداتها ضمن الاتفاق خلافاً لأمريكا وأكد أنه إذا أراد الاتفاق أن يواصل ديمومته، فعلى سائر أعضاء الاتفاق، أن يقدموا الضمانات التامة بتعويض وضمان مصالح إيران دون أي قيد أو شرط.

وفي سياق متصل طلبت دول الاتحاد الأوروبي من أمريكا إعفاء شركاتها الناشطة في إيران من العقوبات، وقالت الدول الثلاث أنها تتوقع من أمريكا الامتناع عن اتخاذ اجراءات تضرّ بمصالح أوروبا الأمنية.

وكان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، أكد يوم الاثنين الماضي أن بعض الدول الأوروبية تتصور بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقبل بالعقوبات بسبب الاتفاق النووي مشدداً بالقول إن هذا الحلم لن يتحقق وعلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تستعد من يوم الثلاثاء لتوفير 190 ألف وحدة سو (swu) للطاقة.