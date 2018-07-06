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  الخميس 23 رمضان 1439

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أخبار

الحكومة العراقية تطرد دبلوماسياً سعودياً وتعتبره شخصية غير مرغوبة

الخميس 23 رمضان 1439
 
 
 
 
 
الحكومة العراقية تطرد دبلوماسياً سعودياً وتعتبره شخصية غير مرغوبة

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الوقت- أعلنت مصادر عراقية اليوم الخميس، أن السلطات العراقية طردت الدبلوماسي السعودي، القائم بأعمال السفارة السابق في العراق، يحيى شراحيلي، واعتبرته شخصية غير مرغوب فيها بعد تدخل الأخير في الانتخابات البرلمانية العراقية.

وبحسب المصادر العراقية التي تحدثت لموقع عربي 21، فان الدبلوماسي السعودي، الذي يشغل حاليا نائب وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، خلال الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية في العراق، وذلك لغرض ترتيب موضوع الانتخابات، والتواصل مع الأطراف السنية من جهة وبعض الأطراف الشيعية من جهة أخرى، وفقا للمصدر.

وبعد الانتخابات قام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بطرده من العراق، بعد ضغوط من أطراف متعددة، "وانكشاف الدور الذي يقوم به"، وأضافت المصادر العراقية أنه "خلال وجوده في العراق، حاول شراحيلي أن يقابل القوى السياسية هناك، وأن يؤثر في تحالفاتها. لكن مهمته كما هو واضح فشلت".

وكان شراحيلي غادر العراق في العام 2016، وتقلد منصب القائم بأعمال السفارة السعودية في النمسا، لكن عودته للعراق كانت مريبة، ما دفع السلطات العراقية لطرده.

وكانت الحكومة العراقية طلبت من السعودية في اب عام 2016 تغيير سفيرها لدى بغداد ثامر السبهان بسبب تصريحات وُصفت بأنها تغذي الفتنة الطائفية وتدخل في شؤون العراق الداخلية.

والسبهان هو أول سفير تعينه الرياض في بغداد منذ إعادة فتح السفارة السعودية في العاصمة العراقية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وكانت السفارة قد أغلقت عقب الغزو العراقي للكويت في آب/ اغسطس 1990.

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كلمات مفتاحية :

العراق السعودية الانتخابات

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