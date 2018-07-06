بلجيكا تسحق مصر ودياً

الوقت- تمكن منتخب بلجيكا لكرة القدم من سحق منافسه منتخب مصر في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعدادات الفريقين لمنافسات كأس العالم التي ستقام في روسيا بعد أيام.

انتهت المباراة بثلاثية نظيفة لصالح بلجيكا وسجل أهداف اللقاء روميلو لوكاكو بإفتتاحه التسجيل في الدقيقة 27، وعزز زميله النجم ​ايدين هازارد​ النتيجة من خلال إحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 38، وسجل ​مروان فيلايني​ الهدف الاخير في الدقيقة 90 .

وبذلك يستمر المنتخب المصري في تخبطه قبل المونديال بنتائج غير مقنعة إذ تعادل في مباراتين أمام ​الكويت​ و​كولومبيا​ وكان قد تلقى خسارتين أمام كل من ​البرتغال​ و​اليونان​ .