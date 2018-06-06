بري يعلّق على الدعوات لانسحاب إيران و"حزب الله" من سوريا

الوقت- استنكر نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني الدعوات إلى انسحاب "حزب الله" وإيران من سوريا، واعتبرها أمراً مستبعداً حالياً بالنظر إلى استمرار الأوضاع الراهنة في هذا البلد.

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال بري إن "إيران موجودة في سوريا بطلب من الدولة السورية، تماماً كما أن الوجود الروسي في سوريا جاء بطلب من الحكومة السورية".

وفيما يتعلق بـ"حزب الله"، قال بري إن الحزب "موجود في بلده، لأنه لو لم يكن موجوداً هناك، لكان "داعش" قد أصبح هنا" في لبنان.

ورداً على سؤال حول الظرف الذي يمكن من خلاله أن يتحقق هذا الانسحاب، قال بري "حتى تتحرر سوريا وتصبح أراضيها موحدة".

وتابع بري بالقول: "نحن لدينا في لبنان اليوم حوالي مليون ونصف المليون سوري، ولا نعتبرهم غرباء، فلبنان وسوريا كانتا ولا تزالان توءماً، وبالتالي فإن ما يحدث في سوريا يؤثر على لبنان، وأي تقسيم لسوريا هو إعادة لرسم خريطة المنطقة، تماماً كما حدث في (اتفاقيات) سايكس-بيكو".