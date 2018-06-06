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  الأربعاء 22 رمضان 1439

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أخبار

واشنطن تهدّد بمعاقبة أنقرة إذا اشترت منظومات "إس-400" الروسية

الأربعاء 22 رمضان 1439
 
 
 
 
 
واشنطن تهدّد بمعاقبة أنقرة إذا اشترت منظومات "إس-400" الروسية

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لماذا تشتري تركيا نظام صواريخ اس 400؟

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الوقت- حذّر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا ويس ميتشل، تركيا مجدداً من أن اقتناءها منظومات "إس-400" الروسية سينعكس سلباً على مشاركتها في مشروع إنجاز طائرات F-35 المستحدثة.

وأضاف المسؤول الأمريكي في خطاب ألقاه في مؤسسة "التراث" الأمريكية المحافظة، "نقول بوضوح لمسؤولين أتراك في كل اتصالاتنا معهم إنهم إذا قرروا المضي قدماً في شراء إس-400، سيكون لذلك تبعات،  وأحدها واضح في الفقرة 231 من قانون مواجهة أعضاء أمريكا بواسطة العقوبات.

وتابع الدبلوماسي الأمريكي: "لتركيا سمعة جيدة كدولة عضو في ائتلاف دول مشاركة في مشروع إنجاز F-35. ولقد بدأ الكونغرس عمله في هذا المجال، ولن أقول شيئاً جديداً إذ أعلنت هنا أن تركيا، إذا مضت قدماً في اقتناء قاعدة سلاح روسية حديثة، قد تواجه تبعات متسلسلة فيما يتعلق بمشاركتها في المشاريع الصناعية العسكرية الأمريكية،  وأعتقد أن ذلك يشمل F-35  أيضاً".

وأعلنت واشنطن مراراً أن شراء تركيا منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي لا يتماشى مع مصالح الناتو، من جهته أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في الربيع الماضي، أن موسكو قررت تعجيل توريد منظومات "إس-400" لأنقرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع العام الماضي على قانون يفرض بموجبه تقييدات ضد دول تتعاون مع المؤسسات العسكرية والاستخباراتية الروسية.

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