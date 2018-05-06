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  الأربعاء 22 رمضان 1439

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أخبار

الرياض تهدّد بالقيام بعمل عسكري ضدّ الدوحة والأخيرة ترد

الثلاثاء 21 رمضان 1439
 
 
 
 
 
الرياض تهدّد بالقيام بعمل عسكري ضدّ الدوحة والأخيرة ترد

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الوقت- تم الحديث مؤخراً حول نيّة السعودية القيام بـ"عمل عسكري" ضدّ قطر في حال استحوذت الأخيرة على منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"،  حيث أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن قرار قطر شراء أي منظومة دفاعية أو عسكرية هو قرار سيادي لا علاقة للسعودية ولا لأي دولة أخرى به.

وفي لقاء له مع قناة "الجزيرة" القطرية، عرضت أجزاءً منه، تطرّق الوزير القطري إلى موضوع هذه الأزمة، وقال: لم تخطرنا واشنطن رسمياً بعقد قمة خليجية في سبتمبر/ أيلول القادم في كامب ديفيد، لكن الإدارة الأمريكية تعمل على عقد هذه القمة".

وفيما يتعلق بصفقة صواريخ "إس 400" الروسية، شدد وزير الخارجية القطري على أن قرار قطر شراء أي منظومة دفاعية أو عسكرية هو قرار سيادي لا علاقة للسعودية ولا لأي دولة أخرى به.

وكانت الصحيفة الفرنسية كشفت مطلع الشهر الحالي عن أن القادة الأمريكيين والبريطانيين تلقوا رسالة من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز مماثلة لتلك التي أرسلها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهدد فيها باستخدام القوة العسكرية ضد قطر إذا حصلت الدوحة على المنظومة الدفاعية الروسية.

هذا وقد رفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على هذه القضية، كما لم ترد على أي تعليقات من السلطات السعودية، وفقاً للصحيفة.

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