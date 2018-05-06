نتائج زيارة "مارتن" لصنعاء: يد على الزناد وأخرى ممدودة للسلام

الوقت- وصل المبعوث الأممي في اليمن "مارتن غريفيث" إلى صنعاء والتقى بالأطراف الداخلية اليمنية وسط حملات إعلامية واسعة تتحدث عن بنود وشروط أممية للمفاوضات، وأخرى مضادّة تنفي أي شروط، لكنّ الكل يجمع، أنها كانت لقاءات إيجابية ومثمرة، ومبشرة بالوصول إلى طريق الحل السياسي المنصف والعادل.

لقاء الرئيس المشاط

التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، حيث جرت مناقشة خطة المبعوث الأممي وورقة العمل التي سيعرضها على مجلس الأمن الدولي في الـ 19 من يونيو الحالي، وأكد المشاط ضرورة أن تكون مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية فيما يخصّ احترام سيادة واستقلال الدول، هي المنطلقات لأي تحركات، أو عملية سياسية ومفاوضات في اليمن. وأضاف: " مثلما أن أيدينا على الزناد في خندق الدفاع عن وطننا وسيادته وأمنه ووحدته واستقلاله، فإننا أيضاً نمد أيدينا للسلام متى توفرت الجدّية لدى الأطراف الأخرى". وأكد الرئيس المشاط تأييد ودعم مساعي المبعوث الأممي في هذا المجال.. وقال" كنا نأمل أن تأتي هذه الزيارة وقد تم فتح مطار صنعاء الدولي، وصرفت مرتبات الموظفين، ورفعت القيود عن الموانئ اليمنية، والسماح للمواد الضرورية الإغاثية والغذائية بالوصول إلى الملايين من المواطنين اليمنيين المحاصرين، الذين يعانون من أكبر مأساة إنسانية مقصودة من فعل البشر في هذا العصر".

سلام الشجعان

جدّد رئيس المجلس السياسي الأعلى التأكيد على أن اليمن مع السلام، سلام الشجعان في حال توفرت النية لذلك، مشدداً على ضرورة إيلاء أمن اليمن واستقراره أهمية كبرى في أي نقاشات أو حوارات، وكما أنّ أمن دول الجوار مهمٌ لهم؛ فإن أمن اليمن، الدولة المستقلة ذات السيادة أولى بالاهتمام. وقال" نحن المعتدى علينا، ونحن من يتدخل الآخرون في شؤوننا، ويحاولون العبث بأمن بلدنا واستقراره، ويجب احترام اليمن وأمنه وسيادته، لأنه لم يكن يوماً مصدر تهديد للدول الأخرى، وإنّ الدول المعتدية على اليمن هي مصدر الشر".. مشدداً على أهمية أن تنصّ أي أوراق تقدّم على طاولة المفاوضات على إخلاء اليمن من الوجود الأجنبي، ولفت الرئيس المشاط إلى أنه لا توجد أي جديّة لدى العدوان في إيقاف عدوانه بعد ارتكابهم لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد الصماد، والتصعيد الأخير في الساحل الغربي، وظهور الأمريكيين والبريطانيين في الواجهة وتدخلهم المباشر في المعركة باعترافهم؛ وهذا يضع علامة استفهام كبيرة.

تدشين مرحلة جديدة

عبّر المبعوث الأممي عن شكره لرئيس المجلس السياسي الأعلى على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، وقدّم تعازيه للرئيس المشاط والشعب اليمني في حادثة اغتيال العدوان للرئيس صالح الصماد التي وصفها بالمؤلمة، وقدّم غريفيث شرحاً عن جهوده خلال المرحلة الماضية وتواصلاته المتعددة مع جميع الأطراف، وكشف المبعوث الأممي أنه سيدشن مرحلة جديدة من التفاوض والحوار، والبدء بالتركيز على الجانب الإنساني، ورفع المعاناة غير المسبوقة عن الشعب اليمني بالتزامن مع قضايا التسوية السياسية.

رؤية أنصار الله

في لقائهم المبعوث الأممي بصنعاء، أوضح أعضاء المكتب السياسي لـ "أنصار الله" أن الممارسات الاستعمارية التي تقوم بها دول تحالف العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات في المحافظات الجنوبية والشرقية تكشف بشكل جلي أجندتها وأهدافها، وما الأحداث الأخيرة في سقطرى إلا إحدى تلك الممارسات، ولم تعد ما تسمى بالشرعية سوى غطاءً باهتاً لهذه الأجندة، وأن المشكلة الرئيسية هي في استمرار هذا العدوان الغاشم ووجود القوات الغازية المستهدفة لبلدنا وشعبنا، وأكد الأعضاء أن اليمنيين قادرين على حلّ أي خلافات فيما بينهم وبأسرع وقت؛ إذا تم قطع أي تدخلات خارجية في شؤون الداخل، مرحبين في ذات السياق بأي جهود تبذل في سبيل تحقيق السلام المشرف والعادل والمفضي إلى الأمن والاستقرار والعزة والكرامة لهذا الشعب، ومشددين على أهمية رفع الحصار واتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني التي تتفاقم يوماً بعد يوم جراء العدوان والحصار، مؤكدين أن أي حلول سياسية يجب أن تعزّز وحدة اليمن وحريته واستقلاله وسيادة أراضيه ورفع الوصاية الخارجية عنه، بما يؤسس لبناء دولة يمنية عادلة تلبي تطلعات الشعب بكل أطيافه ومكوناته.