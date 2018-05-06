التوقيت النهائي لمحادثات السلام بين كوريا الشمالية وامريكا

الوقت- أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض اليوم، سارة ساندرز أن الترتيبات لعقد قمة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تسير على قدم وساق وإن موعدا بصفة مبدئية تحدد للقائهما يوم 12 يونيو في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لسنغافورة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "أستطيع أن أخبركم بأن الرئيس يتلقى إفادات يومية بشأن كوريا الشمالية من فريقه للأمن القومي".

وتابعت: "أقول لكم أيضا أن الموعد المبدئي لهذا الاجتماع الأول سيكون يوم 12 يونيو في التاسعة مساء بتوقيت سنغافورة".

يذكر ان الرئيس الكوري قد بعث مع موفده الخاصة الى واشنطن رسالة، اعادت واشنطن الى المباحثات بعد انسحابها منها الجمعة الماضي، ورفضت سارة ساندرز الحديث عن تفاصيل هذه الرسالة.