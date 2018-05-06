التوقيت النهائي لمحادثات السلام بين كوريا الشمالية وأمريكا

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 21 رمضان 1439

إخترنا لكم

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب ألقى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، يوم أمس الاثنين، كلمة بمناسبة الذكرى الـ29 لرحيل الإمام الخميني، تطرق فيها إلى أبرز مجريات الأحداث في المنطقة، والتي يعد...

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟! الوقت- نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرا معلومات تفيد بأن السعودية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد قطر إذا حصلت على منظومة "أس 400" الدفاعية الروسية.

"ضياء الأسدي" للوقت: سنعمل على إنهاء الوجود العسکري الأمريكي بالأطر القانونية والدستورية الوقت- تقترب الساحة العراقية من ساعة رسم خارطة جديدة لها، و تجری هناك لقاءات بین الکتل السیاسیة لتتمخض عنها صورة المستقبل للحکومة العراقیة الجدیدة، لمعرفة المزید عن هذا الموضوع حاورنا السید "ضياء الاسدي " مدير المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري...

السجون السرية في اليمن: دور أمريكي بأدوات إماراتية الوقت-مختلفةٌ هي أساليب الامتهان وطرق التعذيب التي تمارس في سجون عدن، لكن أكثرها قسوة وبشاعة ما يُمارس في سجن تحالف العدوان الذي تديره دولة الإمارات، وبموازاته ما يمارس في سجن شلال، مدير أمن عدن، الملحق

ذكرى فاتحة الانتصارات: أين أصبح حزب الله؟ منذ انتصار أيار بدأ موقع وقوة وتأثير حزب الله يتعاظم بفعل تضاخم المسؤوليات والتحديات، حتى غدا اليوم لاعباً هاماً لا يمكن تجاهله ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة ككل.

أخبار

بعد كلمة القائد؛ ايران تعلن عن جاهزيتها لإنتاج مئات آلاف "سو" من الطاقة النووية

بعد كلمة القائد؛ ايران تعلن عن جاهزيتها لإنتاج مئات آلاف "سو" من الطاقة النووية

بعد كلمة القائد؛ ايران تعلن عن جاهزيتها لإنتاج مئات آلاف "سو" من الطاقة النووية

قناة الحرة الأمريكية: قوات خاصة أمريكية تشارك في معارك الحديدة إلى جانب السعودية! عرضت قناة "الحرة" الأمريكية يوم امس الاثنين تقريراً تناولت فيه وجود قوة خاصة تابعة لأمريكا في اليمن، دعما للتحالف السعودي العسكري الذي تقوده ضد اليمن...

بالصورة قناة أم بي سي السعودية تحرق صورة لعبد الناصر وتشعل الشارع المصري! الوقت- قامت قناة ام بي سي السعودية يوم امس ببث حلقة من مسلسل "العاصوف"، حيث قام فيها احد الممثلين السعوديين...

حمد بن جاسم: دول مجاورة مسؤولة عن اضطراب الأوضاع في الأردن والسبب صفقة القرن!

مجتهد: ابن سلمان يظهر ويحرّك الجيش السعودي ضد قطر...هل هو مجرد تخويف؟ الوقت- فاجأ المغرد السعودي "مجتهد" بتغريدة فجر اليوم كشف فيها عن معلومات خطيرة تتمثل في رصد "تحركات عسكرية ....

التوقيت النهائي لمحادثات السلام بين كوريا الشمالية وأمريكا الوقت- أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض اليوم، سارة ساندرز أن الترتيبات لعقد قمة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب....

دمشق تعدّل القانون رقم 10 وتمنح مزيداً من الوقت للنازحين دمشق تعدل القانون رقم 10 وتمنح مزيدا من الوقت للنازحين

استقالة رئيس الوزراء الأردني على وقع الاحتجاجات الشعبية استقالة رئيس الوزراء الأردني على وقع الاحتجاجات الشعبية

آية الله خامئني يوعز إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتوجيهات جديدة آية الله خامئني يوعز الى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية توجيهات الجديدة

آية الله خامنئي يوعز برفع قدرات إيران في التخصيب إلى 190 ألف وحدة فصل آية الله خامنئي يوعز برفع قدرات ايران في التخصيب الى 190 ألف وحدة فصل

غلوبال ريسيرش: أمريكا في فخ الديون ودوامة الموت غلوبال ريسيرش: امريكا في فخ الديون ودوامة الموت

زيارة مرتقبة لزعيم كوريا الشمالية إلى موسكو زيارة مرتقبة لزعيم كوريا الشمالية الى موسكو

الخلافات بين حاكم الشارقة وحاكم دبي تطيح باجتماع مجلس الوزراء الإماراتي الخلافات بين حاكم الشارقة وحاكم دبي تطيح باجتماع مجلس الوزراء الإماراتي

الفتيات الأوغنديات أحدث ضحايا أسواق العبيد في الإمارات الفتيات الأوغنديات أحدث ضحايا أسواق العبيد في الامارات

"مرسوم التجنيس" يشعل أزمة سياسية جديدة في لبنان "مرسوم التجنيس" يشعل أزمة سياسية جديدة في لبنان

صحيفة عبرية: السعودية مسؤولة عن تفجّر المظاهرات الحالية في الأردن صحيفة عبرية: السعودية مسؤولة عن تفجر المظاهرات الحالية في الأردن

الرئيس اليمني يتوعّد بتنفيذ وصية الصماد وجعل العام الحالي عاماً باليستياً الرئيس اليمني يتوعد بتنفيذ وصية الصماد وجعل العام الحالي عاما باليستيا

الاحتجاجات في الأردن متواصلة وسط توقعات بإقالة الحكومة قريباً الاحتجاجات في الأردن متواصلة وسط توقعات بإقالة الحكومة قريبا

قطر: إيران جارة ولن نشارك بأي عدوان عليها قطر: إيران جارة ولن نشارك بأي عدوان عليها

مجزرة مروّعة للعدوان السعودي في محافظة صعدة اليمنية مجزرة مروعة للعدوان السعودي في محافظة صعدة اليمنية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

غلوبال ريسيرش: أمريكا في فخ الديون ودوامة الموت

دمشق تعدّل القانون رقم 10 وتمنح مزيداً من الوقت للنازحين

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟!

مجتهد: ابن سلمان يظهر ويحرّك الجيش السعودي ضد قطر...هل هو مجرد تخويف؟

كندا: سنواجه الرسوم الجمركية الامريكية

كاريوس عانى من مشاكل بصري في نهائي الأبطال!

قناة الحرة الأمريكية: قوات خاصة أمريكية تشارك في معارك الحديدة إلى جانب السعودية!

رئيس ​مجلس النواب الأردني: الحكومة أخطأت

حمد بن جاسم: دول مجاورة مسؤولة عن اضطراب الأوضاع في الأردن والسبب صفقة القرن!

بعد كلمة القائد؛ ايران تعلن عن جاهزيتها لإنتاج مئات آلاف "سو" من الطاقة النووية

ضباط أمريكيون وإسرائيليون في عدن: استغاثة إماراتية لحسم عسكري

فشل المشروع الأمريكي لمكافحة الإرهاب، الأسباب والنتائج

بالصورة قناة أم بي سي السعودية تحرق صورة لعبد الناصر وتشعل الشارع المصري!

كيروش يستبعد قلي زاده ويستدعي جهانبخش

نتائج زيارة "مارتن" لصنعاء: يد على الزناد وأخرى ممدودة للسلام

معركة الساحل الغربي في اليمن: الإعلام لا يصنع نصراً

هكذا استشهدت المسعفة رزان النجار بنيران الجنود الصهاينة!

الرئيس الأسد يتقبّل أوراق اعتماد سفيريين جديدين في سوريا

المخاوف الأمريكية من عودة سوريا إلى المشهد الدولي

ردّ روسي على التهديدات السعودية لقطر إثر حصولها على منظومة أس- 400

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟!

واشنطن تايمز: الجيش الأمريكي يجب ألّا يُستخدم لمجرد توفير الراحة للسعودية

الأمم المتحدة: غزة على حافة الحرب

معركة الجنوب السوري على الأبواب؛ تمهيد إعلامي لمرحلة الحسم الميداني

السعودية في زمن التقشف؛ إنفاق ملايين الدولارات لشراء بيت فخم في فرجينيا

الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية: مستعدون للرّد على أي حماقة إسرائيلية

معهد بروکینغز: الدروس المستقاة من لقاء وزير الدفاع الأمريكي السابق مع الملك عبد الله

مظاهرات حاشدة في الرقة تطالب بخروج قوات "قسد"

الجبهات اليمنية تستعر: هل ينجح "مارتن" في إنعاش المفاوضات؟

واشنطن بوست: على ترامب وقف دعم السعودية والإمارات بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية

من هي الدول التي أعلنت الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك؟

هل تتورط أمريكا بشنّ حرب على إيران خلال السنوات القادمة؟

إيران تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية

"شيزوفرينيا" القادة العرب تتجسّد في القضية الفلسطينية

مفتي الجمهورية التونسية: أهلا بالإخوة الكرام رجال الدين اليهود في بلادهم تونس ! (فيديو)

فاضل الشرقي لـ "لوقت": جزيرة سقطرى ستكون الشعرة التي قصمت ظهر البعير

بالصور.. أهالي عدن يدوسون العلم الإماراتي وصور محمد بن زايد بأقدامهم

هكذا استشهدت المسعفة رزان النجار بنيران الجنود الصهاينة!

الأساليب التكتيكية للتطبيع الاستراتيجي بين الدول العربية والكيان الاسرائيلي

قادة الاحتلال يهاجمون الأمم المتحدة بعد قرارها فتح تحقيق بالمجازر الأخيرة في غزة

غلوبال ريسيرش: من هم الخوذات البيضاء .. ومن يمولهم؟

تقرير أمريكي: البنوك الأجنبية الكبرى تهرب من السعودية

الرسائل الداخلية والخارجية لانتصار حزب الله في المعركة الانتخابية

الرئيس الأسد: تعزير التعاون بين دمشق وطهران من أهم سبل مقاومة المشاريع الغربية

آخر تطورات الانتخابات العراقية

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

التوقيت النهائي لمحادثات السلام بين كوريا الشمالية وأمريكا

الثلاثاء 21 رمضان 1439
 
 
 
 
 
التوقيت النهائي لمحادثات السلام بين كوريا الشمالية وأمريكا

مواضيع ذات صلة

زيارة مرتقبة لزعيم كوريا الشمالية إلى موسكو

صحيفة كورية شمالية: الأسد سيزور كوريا الشمالية قريباً!

ترامب: اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية مازال مطروحاً في الزمان والمكان ذاته

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض اليوم، سارة ساندرز أن الترتيبات لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تسير على قدم وساق وإن موعداً بصفة مبدئية تحدد للقائهما يوم 12 يونيو في التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لسنغافورة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "أستطيع أن أخبركم بأن الرئيس يتلقّى إفادات يومية بشأن كوريا الشمالية من فريقه للأمن القومي".

وتابعت: "أقول لكم أيضاً إن الموعد المبدئي لهذا الاجتماع الأول سيكون يوم 12 يونيو في التاسعة مساء بتوقيت سنغافورة".

يذكر أن الرئيس الكوري قد بعث مع موفده الخاص إلى واشنطن رسالة، أعادت واشنطن إلى المباحثات بعد انسحابها منها الجمعة الماضي، ورفضت سارة ساندرز الحديث عن تفاصيل هذه الرسالة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

امريكا كوريا الشمالية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

ربع مليون فلسطينى صلوا الجمعة الثالثة من رمضان بالمسجد الأقصى
ملاعب ومدن كأس العالم.. روسيا 2018
تضامنا مع فلسطين .. آلاف الأحذية أمام مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل
النجف الاشرف تتوشح بالسواد أحياءا لذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)
ربع مليون فلسطينى صلوا الجمعة الثالثة من رمضان بالمسجد الأقصى

ربع مليون فلسطينى صلوا الجمعة الثالثة من رمضان بالمسجد الأقصى

مسيرة حيفا التضامنية مع غزة وضد تهويد القدس
الاسرى الفلسطينيون يستعدون لموجة اضرابات عن الطعام
انسحاب اميركي أمام تقدم سوري في جنيف!
مدارس حولها "داعش" إلى مصانع لتحويل الأطفال إلى قتلة