كندا: سنواجه الرسوم الجمركية الامريكية

الوقت- بعد فرض أمريكا لرسوم جمركية جديدة على ورادات الصلب والأزمة السياسية والإقتصادية التي سببها هذا القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب، تتجه كندا وهي أحد المتضررين من القرار إلى مجابهته.

حيث اعتبر "نافديب بينز" وزير الابتكار الكندي أن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لحماية قطاعي الصلب والألومنيوم من الرسوم الجمركية الأميركية.

وصرح بينز قائلاً: "إن المباحثات مع القطاع في مراحل مبكرة."، وعلق بعد اجتماع للحكومة لمناقشة ما يمكن تقديمه للمساعدة قائلاً: "نجري حالياً مناقشات مع قطاعي الصلب والألومنيوم، كما نجري مباحثات مكثفة على صعيد آخر بشأن ما يمكننا فعله لدعمهما، وسنبحث جميع الخيارات".

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو بعد اجتماع مع قادة القطاع المحليين: "سنقف من أجل العمال" من دون أن يخوض في تفاصيل.