رئيس ​مجلس النواب الأردني: الحكومة أخطأت

الوقت- يعاني الأردن من مشاكل إقتصادية جمّة فجرت احتجاجات ومظاهرت في مدن وقرى أردنية عدة بعد قرار مجلس الوزراء بفرض عدد من التعديلات الضرائبية الجديدة على الشعب الأردني.

وفي هذا الإطار قال رئيس ​مجلس النواب الأردني​ عاطف الطراونة أن: "حكومة هاني الملقي تعجلت في إقرار قانون ​الضريبة​ وكان يجب أن تفتح حوارا".

يجدر الإشار إلى أن عبدالله الثاني "العاهل الأردني" كان قد كلف عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة، وذلك عقب استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، على خلفية اندلاع موجة احتجاجات شعبية على التعديلات الضريبية.

وقدم الملقي استقالته بعد الإجتماع الذي جمعه مع العاهل الأردني لبحث الأحداث الشعبية التي طرأت نتيجة طرح مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل من قبل الحكومة.