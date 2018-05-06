كيروش يستبعد قلي زاده ويستدعي جهانبخش

الوقت- وضعت اللمسات الأخيرة على تشكيلة المنتخب الإيراني الذي سيخوض غمار كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا بعد التغيير الأخير الذي أحدثه كارلوس كيروش على هذه التشكيلة.

حيث استبعد البرتغالي كيروش مدرب الفريق المهاجم الدولي علي قلي زاده عن التشكلية النهائية بعد المباريات الودية التي خاضها المنتخب في معسكره في تركيا استعداداً للمونديال.

في مقابل استبعاد قلي زاده استدعى كيروش المهاجم رضا جهانبخش الذي يفعل في الدوري الهولندي والذي أنهى موسمه الأخير بـ21 هدف كهداف للدوري الهولندي مع فريقه ألكمار.

ويخوض المنتخب الإيراني غمار هذه المسابقة العالمية للمرة الخامسة في تاريخه ويستهل مشواره بمواجهة منتخب المغرب في مدرينة سان بطرسبرغ في 15 حزيران.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب إيران كل من إسبانيا والمغرب والبرتغال واعتبر كيروش أن هدفهم في هذه النسخة هو العبور للدور الثاني لأول مرة في تاريخهم.