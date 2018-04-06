استقالة رئيس الوزراء الأردني على وقع الاحتجاجات الشعبية

الوقت- قدم رئيس الوزراء الاردني هاني المَلقي استقالته من منصبه اثر موجة الاحتجاجات الغاضبة التي اجتاحت البلاد، رفضاً لاجراءات الحكومة الاقتصادية والتعديلات الضريبية، ومطالبين باسقاط النظام.

وكلف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز ، بتشكيل حكومة جديدة، في خطوة تهدف الى سحب فتيل التوتر من الشارع الاردني، الذي خرج مطالباً بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب، قبل أن تتحول إلى المطالبة باستقالة الحكومة.

من جانبه قال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الأردنيين، علي العبوس، اليوم الاثنين، إنّ إضراب الأربعاء المقبل قائم، وذلك في أول تصريح بعد استقالة حكومة هاني الملقي على وقع الاحتجاجات الشعبية.

وأضاف العبوس أنّ "خلافنا مع النهج الحكومي وقانون الضريبة وليس مع الأشخاص"، مبيناً أن "مجلس النقباء سيعقد اجتماعاً طارئاً غداً بخصوص آخر التطورات" حسبما افادت وكالة عمون.

ويحتج الأردنيون منذ 4 ايام على الحكومة مطالبين باسقاطها وحل مجلس النواب وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، اضافة الى تغيير النهج الاقتصادي المتبع.