زيارة مرتقبة لزعيم كوريا الشمالية الى موسكو

الوقت- كشف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن روسيا دعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لزيارة موسكو.

وبحسب ما نقل مكتب الكرملين قال بيسكوف إن كيم قد يزور روسيا في إطار منتدى اقتصادي يعقد في مدينة فلاديفوستوك، الواقعة في أقصى شرق البلاد في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وتأتي دعوة الكرملين بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لكوريا الشمالية.

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس الدوما الروسي، إيفان ميلنيكوف، اليوم الاثنين، أن مجموعة الصداقة في مجلس الدوما ستقوم بزيارة متابعة إلى كوريا الشمالية في الخريف، على الأرجح في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال ميلينكوف عقب اجتماع مع وفد من كوريا الشمالية، على هامش منتدى "التنمية البرلمانية": "لقد توصلنا إلى اتفاق حول وصول مجموعة الصداقة من الجمعية الشعبية العليا لكوريا الشمالية، حالياً، إلى هذا المنتدى.

وتابع بالقول وستقوم مجموعة صداقتنا في الخريف بزيارة متابعة إلى كوريا الشمالية، الموعد لا يزال غير معروف، ولكن على المرجح، سيكون في تشرين الأول/ أكتوبر، لأنه في تشرين الأول/أكتوبر — تصادف الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية ".

وأنشئت العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكوريا الشمالية في عام 1948، حيث كان الاتحاد السوفياتي أول دولة اعترفت بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 12 تشرين الأول/أكتوبر عام 1948.