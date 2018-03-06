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  الأحد 19 رمضان 1439

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أخبار

قطر: إيران جارة ولن نشارك بأي عدوان عليها

الأحد 19 رمضان 1439
 
 
 
 
 
قطر: إيران جارة ولن نشارك بأي عدوان عليها

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الوقت- أكد وزير الدفاع القطري خالد العطية، أن الدوحة لن لن تشارك في أي حرب ضد إيران، معربًا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تشن مثل هذه الحرب.

وأشار الوزير القطري في مؤتمر أمني عقد في سنغافورة اليوم الأحد، إلى أن هناك خلافات كثيرة بين قطر وإيران لكن هذا "لا يعني أن نذهب إلى حرب ضدها"، ودعا العطية الذي تحتفظ بلاده بعلاقات جيدة مع طهران إلى حوار مع إيران بقوله: إن "إيران جارة وعلينا أن نجلس معها ونناقش جميع الملفات معها من أجل تحقيق السلام في المنطقة وليس الحرب."

ونقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن الوزير قوله: "هل من الحكمة أن ندعو الولايات المتحدة وإسرائيل لمحاربة إيران، أعتقد بأنها محاولة طرف ثالث دفع المنطقة أو دولة في المنطقة لشن حرب ضد إيران هو أمر خطير جدًا".

وقال الوزير القطري ردا على سؤال عن ما إذا كانت قطر ستسمح باستخدام قواعدها الجوية لضرب إيران، إن "قطر لن تدفع تجاه حرب وهي تؤيد الحوار والمفاوضات"، وطالب العطية بانقاذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران وست دول كبرى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، مشددًا على ضرورة تمسك كل الأطراف بهذا الاتفاق، ومعربًا عن اعتقاده بأن "واشنطن لديها الحكمة الكافية لعدم الدخول في حرب ضد إيران".

وشهدت العلاقات الإيرانية القطرية في الفترة الأخيرة مزيدًا من التقارب، خاصة بعد مقاطعة بعض دول مجلس التعاون  ومصر لها في 5 يونيو 2017م، وذلك على خلفية اتهامات بدعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المختلفة، وهو ماتنفيه الدوحة.

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