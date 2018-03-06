رد روسي على التهديدات السعودية لقطر اثر حصولها على منظومة اس- 400

الوقت- علّق نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، ألكسي كوندراتييف، مساء امس السبت، على موقف السعودية الرافض لخطط روسيا بشأن تزويد قطر بمنظومة الدفاع الجوي إس- 400.

ورداً على اخبار تناولتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، تضمنت مزاعم بأن الرياض طلبت من باريس الضغط على قطر؛ لمنعها من الحصول على المنظومة، قال كوندراتييف إن خطط موسكو على هذا الصعيد "لن تتغير"، مضيفاً ان "موقف السعودية بهذا الصدد مرتبط بموقف الولايات المتحدة التي لا تريد أن تفقد سوق السلاح الإقليمي؛ لأنه كبش كبير لهم، وستواصل أمريكا الضغط على السعوديين".

وأضاف انه "من الواضح أن الرياض تلعب في المنطقة دورا مهيمنا، وتعزيز الجيش القطري لمقدراته العسكرية عن طريق منظومة الدفاع الجوي (إس-400) يعطيه مزايا واضحة؛ لذلك فإن التوتر في السعودية أمر مفهوم".

وأوضح ألكسي كوندراتييف إلى أن "بلاده تسعى لخدمة مصالحها، ودعم ميزانية الدولة؛ من خلال تزويد قطر بمنظومة إس-400"، مؤكداً على أن "موقف السعودية هنا ليس له علاقة، وروسيا لن تغير خططها".

يذكر انه في 9 أيلول/سبتمبر من العام الماضي قد أعلنت كل من روسيا والسعودية التوصل الى اتفاق بتصدير منظومة اس 400 الروسية الى الرياض الا ان الضغوط الأمريكية على السعودية قد اخرت إتمام هذه الصفقة الى اجل غير معلوم.