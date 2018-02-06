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  السبت 18 رمضان 1439

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أخبار

قوات قسد تعتقل شيوخ عشائر الحسكة والقامشلي

السبت 18 رمضان 1439
 
 
 
 
 
قوات قسد تعتقل شيوخ عشائر الحسكة والقامشلي

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مظاهرات حاشدة في الرقة تطالب بخروج قوات "قسد"

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الوقت- قالت وسائل اعلام سورية اليوم السبت، أن وحدات حماية الشعب الكرديّة اعتقلت ٥٨ شخصيّة اجتماعيّة تضم شيوخ قبائل ووجهاء عشائر عربيّة أثناء توجّههم من الحسكة إلى حلب للمشاركة في مؤتمرٍ يضمّ ممثّلين عن العشائر العربيّة في (حلب والرقة ودير الزور والحسكة).

واتهم شيخ مشايخ عشيرة الويسات في سوريا "قصي الويس" الوحدات الكردية باحتجاز شيوخ عشائر الحسكة والقامشلي بأوامر أمريكية والاعتداء عليهم للحيلولة دون مشاركتهم في مؤتمر العشائر السورية الذي يعقد تحت شعار "العشائر السورية ضد التدخل الأجنبي والأميركي في الداخل السوري".

بدوره ذكر رئيس مجلس شيوخ ووجهاء العشائر السوريّة في الحسكة الشيخ ميزر المسلط" أنَّ الوحدات الكرديّة احتجزتهم عند حاجز الاطفائيّة بمدينة الحسكة، وأبقتهم في الحجز داخل مقرّ الاستخبارات العسكريّة في حي غويران لأكثر من خمس ساعات"، وبيّن المسلط أنَّ توتّراً ساد داخل مقرّ الاستخبارات بعد ملاسنةٍ كلاميّة بين الوجهاء وعناصر الاستخبارات منوّها إلى أنَّ الغاية من الاحتجاز منعُ مشاركة وفد الحسكة في المؤتمر، واتّهامنا بالتنسيق مع إيران وحزب الله لعقد مثل هذه المؤتمرات.

وأكّد الشيخ المعلومات التي تحدّثت عن قيام الوحدات الكرديّة بتهديدهم بشكلٍ واضح، ومنعهم من العودة إلى منازلهم في المحافظة في حال حضور هذا المؤتمر.

وكانت العشائر العربيّة تنوي عقد مؤتمرٍ عشائريّ عالي المستوى في دير حافر بريف حلب؛ لرفض الوجود الأمريكيّ والفرنسيّ والتركيّ على الأراضي السوريّة ولكن قوات قسد قامت بتوقيفهم مدة خمس ساعات داخل مقرِ الاستخبارات العسكرية التابع لها في حي غويران بالحسكة.

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سوریا قسد الحكسة

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