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  السبت 18 رمضان 1439

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أخبار

شمخاني مهنئاً دمشق شعباً وجيشاً وحكومة: أمن سوريا أمننا

السبت 18 رمضان 1439
 
 
 
 
 
شمخاني مهنئاً دمشق شعباً وجيشاً وحكومة: أمن سوريا أمننا

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شمخاني يكشف عن استراتيجية إيرانية-روسية- صينية لمواجهة أمريكا

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الوقت- قال علي شمخاني ممثل القائد والأمين العام للمجلس الأعلي للأمن القومي الايراني اليوم السبت: إنّ المنجزات الميدانية الاخيرة التي حققها الجيش السوري ستترك انطباعاً استراتيجياً مستقبلياً علي الموازنة الامنية في المنطقة.

وبحسب ما نقلت صحيفة 'شرق' الايرانية قدّم شمخاني التهاني لسوريا شعباً وجيشاً وحكومة بمناسبة الانتصارات التي حققها هذا البلد في مناطقه الجنوبية مؤكداً علي ضرورة أن تواصل قوات الجيش السوري استقرارها لتطهير المنطقة من العناصر الارهابية المتبقية في الشمال السوري وتُركّز علي مواجهة إعتداءات الكيان الصهيوني الغاصب والرد علي اعتداءاته.

وتابع شمخاني بأنّ ايران دخلت سوريا بطلب رسمي تقدمت به الحكومة السورية بهدف مكافحة الارهاب معتبراً الانتصارات في سوريا مكسباً من مكاسب محور المقاومة وعلي رأس هذا المحور، صمود الشعب السوري نفسه الذي ساعد في محو أثر الارهابيين.

وشدّد الأمين العام للمجلس الأعلي للأمن القومي الايراني علي أنّ ايران تَعتبر أمن سوريا أمنها وبذلك يكون الانتصار في سوريا انتصاراً لايران، مشيداً بتاريخ التعاون الاستراتيجي المستمر بين البلدين ومؤازرتهما للبعض في أشد الظروف والأزمات، ما أدّي الي رفع منسوب الثقة بين الشعب الايراني والسوري وبين حكومتيهما وقال: إنّ ايران ستبقي في سوريا ما دام طلب حكومة هذا البلد جارياً.

وقارن شمخاني بين التواجد الامريكي وتواجد قوات تابعة لبعض دول المنطقة اللامشروع علي الأراضي السورية وبين تواجد المستشارين الايرانيين المتناسق مع طلب الحكومة السورية الرسمي والمتلائم مع العمليات الجارية الرامية الي تطهير هذه الارض من دنس الارهابيين وإنقاذ الأهالي من جرائمهم.

وتساءل شمخاني عن سبب غضب واستياء البعض من عودة الأمن والاستقرار الي سوريا وإقتلاع جذور الإرهابيين هناك وعن شنّ اولئك عدواناً جوياً وصاروخياً ضد سورية.

وعزا شمخاني جميع ذلك الي مكانة ودور سوريا في مستقبل تطورات المنطقة إذ أنّ الدول التي تستفيد الآن من الاضطرابات والازمات في سوريا ستخسر الكثير بعد عودة الهدوء اليها وهذه النقطة بالتحديد سبب من أسباب الدعم الايراني لسوريا.

وعن الأخبار المنتشرة عن قيادة المستشارين العسكريين الايرانيين للعمليات العسكرية الميدانية في جنوب سوريا ومشروع روسيا الرامي الي نشر قوات سورية علي الحدود مع الاردن قال شمخاني: اُعلن بصراحة بأنّ المستشارين الايرانيين لاتواجد لهم في جنوب سورية ولم يقوموا بأية عمليات هناك.

وردّاً علي سؤال حول تقييمه للرد الصاروخي السوري الذي تلَي العدوان الاسرائيلي في الجولان قال شمخاني: لقد باتت الحكومة والقوات السورية تتسمان بالثقة بالنفس والقوة اللتين أهّلتهما لإسقاط مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني وتدمير صواريخ هذا الكيان قبل سقوطها علي الاراضي السورية فضلاً عن تجميع معلومات عسكرية هامة عن قوات الاحتلال واستهداف نقاط حساسة منها، واصفاً ذلك منجزا من منجزات محور المقاومة الذي أتحف المنطقة بموازنة قوة جديدة.

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