كندا تشكو أمريكا عند منظمة التجارة العالمية!

الوقت-رفعت كندا شكوى الى منظمة التجارة العالمية على أمريكا بعد فرض الاخيرة رسوما على واردات الصلب والألمنيوم الكندية (25% و10%)، ووصفت وزارة الخارجية الكندية الرسوم الامريكية بالغير مشروعة داعية الاتحاد الأوروبي الى التعاون في سبيل تحدي هذه التدابير.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، خريستيا فريلاند: "إن هذه القيود التجارية الأحادية من جانب الولايات المتحدة تنتهك أيضا القواعد التجارية، التي وضعتها نافتا ومنظمة التجارة العالمية، ولذا فإن كندا تطلق عملية تسوية النزاع وفقا لاتفاق نافتا (الفصل 20) وآلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية".

ودعت خريستيا أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين لديهم نفس الموقف، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي، التعاون للتصدي لهذه الرسوم وذلك "من أجل تحدي هذه التدابير الأمريكية غير المشروعة وغير المنتجة أمام منظمة التجارة العالمية".

يذكر انه منذ يوم الخميس الماضي قامت واشنطن بفرض رسوم جمركية على الفولاذ والألمنيوم المستورد إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% و10% من أوروبا وكندا والمكسيك وبلدان أخرى، باستثناء الأرجنتين، وفي المقابل قامت كندا بفرض رسوم جمركية انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة 16.6 مليار دولار كندي (12.8 مليار دولار أمريكي).