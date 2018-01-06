منظمة الهجرة الدولية: موجة الهجرة إلى الدول الأوروبية مستمرة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 18 رمضان 1439

إخترنا لكم

"ضياء الأسدي" للوقت: سنعمل على إنهاء الوجود العسکري الأمريكي بالأطر القانونية والدستورية

"ضياء الأسدي" للوقت: سنعمل على إنهاء الوجود العسکري الأمريكي بالأطر القانونية والدستورية الوقت- تقترب الساحة العراقية من ساعة رسم خارطة جديدة لها، و تجری هناك لقاءات بین الکتل السیاسیة لتتمخض عنها صورة المستقبل للحکومة العراقیة الجدیدة، لمعرفة المزید عن هذا الموضوع حاورنا السید "ضياء الاسدي " مدير المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري...

السجون السرية في اليمن: دور أمريكي بأدوات إماراتية الوقت-مختلفةٌ هي أساليب الامتهان وطرق التعذيب التي تمارس في سجون عدن، لكن أكثرها قسوة وبشاعة ما يُمارس في سجن تحالف العدوان الذي تديره دولة الإمارات، وبموازاته ما يمارس في سجن شلال، مدير أمن عدن، الملحق

ذكرى فاتحة الانتصارات: أين أصبح حزب الله؟ منذ انتصار أيار بدأ موقع وقوة وتأثير حزب الله يتعاظم بفعل تضاخم المسؤوليات والتحديات، حتى غدا اليوم لاعباً هاماً لا يمكن تجاهله ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة ككل.

قرارات حقوق الإنسان صفعة أخرى على وجه الاحتلال الإسرائيلي وداعميه مثّل قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لصالح تشكيل لجنة تحقيق بانتهاكات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزّة صفعة جديدة لكيان الاحتلال وشريكته الإدارة الأمريكية التي تدعم ارتكاب هذه الجرائم.

"شيزوفرينيا" القادة العرب تتجسّد في القضية الفلسطينية الوقت- الغموض الذي يلف سياسة أغلب الزعماء العرب تجاه القضية الفلسطينية كان له أثر كبير في تزعزع الموقف العربي الموحد تجاه هذ القضية التي أصبحت ثانوية عند البعض وبشكل ...

أخبار

ترامب: اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية مازال مطروحاً في الزمان والمكان ذاته

ترامب: اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية مازال مطروحاً في الزمان والمكان ذاته

ترامب: اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية مازال مطروحا في الموعد والزمان نفسه

الحوثي يتوعّد السعودية بمفاجآت مؤلمة في الساحل الغربي الحوثي يتوعد السعودية بمفاجآت مؤلمة نتيجة في الساحل الغربي

الفلسطينيون يحيون الجمعة العاشرة لمسيرات العودة من غزة إلى حيفا الفلسطينيون يحيون الجمعة العاشرة لمسيرات العودة من غزة إلى حيفا

السعودية في زمن التقشف؛ إنفاق ملايين الدولارات لشراء بيت فخم في فرجينيا السعودية في زمن التقشف؛ ملايين الدولارات لشراء بيت فخم في فرجينيا

منظمة الهجرة الدولية: موجة الهجرة إلى الدول الأوروبية مستمرة منظمة الهجرة الدولية: موجة الهجرة الى الدول الأوروبية مستمرة

واشنطن تدرج "هيئة تحرير الشام" على قائمة المنظمات الإرهابية واشنطن تدرج "هيئة تحرير الشام" على قائمة المنظمات الإرهابية

غليان في الشارع الأردني ضد ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب الجديدة غليان في الشارع الأردني ضد ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب الجديدة

القوات اليمنية تعلن إسقاط طائرتين سعوديتين قرب منفذ علب الحدودي القوات اليمنية تعلن إسقاط طائرتين سعوديتين قرب منفذ علب الحدودي

إيران: تقرير واشنطن حول الحريات الدينية مسيّس وغير حقيقي ومرفوض ايران: تقرير واشنطن حول الحريات الدينية مسيّس وغير حقيقي ومرفوض

الاتحاد الأوروبي: الرسوم الأمريكية الجديدة ستؤدي إلى حروب اقتصادية الاتحاد الأوروبي: الرسوم الامريكية الجديدة ستؤدي الى حروب اقتصادية

مفوضية الانتخابات العراقية : نتائج الانتخابات سليمة ومطابقة لما يوجد في صندوق الانتخابات مفوضية الانتخابات العراقية : نتائج الانتخابات سليمة ومطابقة لما موجود في صندوق الانتخابات

وزير الدفاع الروسي: الوضع في سوريا يتحسّن ويكتسب وتيرة إيجابية وزير الدفاع الروسي: الوضع في سوريا يتحسن ويكتسب وتيرة إيجابية

واشنطن تايمز: الجيش الأمريكي يجب ألّا يُستخدم لمجرد توفير الراحة للسعودية واشنطن تايمز: الجيش الأمريكي يجب ألا يُستخدم لمجرد توفير الراحة للسعودية

صورة ابنة الملك السعودي على غلاف مجلة موضة فرنسية ..ونشطاء ينتقدون+صور صورة ابنة الملك السعودي على غلاف مجلة موضة فرنسية ونشطاء ينتقدون

جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات غير مسبوقة في غوانتانامو الإمارات نشطاء حقوقيون: السجون في الامارات تشبه سجن غوانتانامو

الأمم المتحدة: غزة على حافة الحرب الأمم المتحدة: غزة على حافة الحرب

لافروف يوجّه دعوة رسمية لزعيم كورية الشمالية لزيارة موسكو لافروف يوجه دعوة رسمية لزعيم كورية الشمالية لزيارة موسكو

مسلحون يقتحمون مبنى الحرس الوطني السعودي في الطائف مسلحون يقتحمون مبنى الحرس الوطني السعودي في الطائف

الأسد: المعركة في سوريا تقترب من خط النهاية وعلى القوات الأمريكية المغادرة الأسد: المعركة في سوريا تقترب من خط النهاية وعلى القوات الامريكية المغادرة

الرئيس الأسد يتقبّل أوراق اعتماد سفيريين جديدين في سوريا الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيريين جديدين في سوريا

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

السعودية في زمن التقشف؛ إنفاق ملايين الدولارات لشراء بيت فخم في فرجينيا

منظمة الهجرة الدولية: موجة الهجرة إلى الدول الأوروبية مستمرة

الاتحاد الأوروبي: الرسوم الأمريكية الجديدة ستؤدي إلى حروب اقتصادية

القوات اليمنية تعلن إسقاط طائرتين سعوديتين قرب منفذ علب الحدودي

إيران: تقرير واشنطن حول الحريات الدينية مسيّس وغير حقيقي ومرفوض

الحوثي يتوعّد السعودية بمفاجآت مؤلمة في الساحل الغربي

ترامب: اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية مازال مطروحاً في الزمان والمكان ذاته

الفلسطينيون يحيون الجمعة العاشرة لمسيرات العودة من غزة إلى حيفا

صلاح يشعل الشارع المصري غضباً من السعودية!

ما هو هدف التحالف "الأمريكي - السعودي - الإسرائيلي" ضد إيران.. الحرب أم الاحتواء؟

الدفاع الروسية تعلن مقتل 4 من جنودها بنيران مسلحين في دير الزور

مظاهرات حاشدة في الرقة تطالب بخروج قوات "قسد"

البلدان الإسلامية وقضية نقل السفارة الأمريكية .. أبرز العوائق وخيارات المواجهة

مجموعة الأزمات الدولية تحثّ السعودية إلى عدم تحويل العراق إلى ساحة حرب جديدة مع إيران

من جديد المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ يثير غضب المصريين

"اسرائيل" في عيون النخب الغربيّة

السعودية تواصل هجومها "الصامت" على تركيا: هل يردّ أردوغان؟!

نيويورك تايمز: إصلاحات محمد بن سلمان المزعومة تبخّرت مع حملة الاعتقالات الأخيرة

معركة الساحل الغربي في اليمن: الإعلام لا يصنع نصراً

المقاومة الفلسطينية: القصف بالقصف والدم بالدم ولن نسمح بفرض معادلاتٍ جديدة

بالصور.. أهالي عدن يدوسون العلم الإماراتي وصور محمد بن زايد بأقدامهم

اشتباكات عنيفة بين "قسد" و"لواء ثوار الرقة" في مدينة الرقة والقوات الأمريكية تتدخل

السيناتور الجمهوري راند بول: الرياض مسؤولة عن اشتعال المنطقة!

هل تتورط أمريكا بشنّ حرب على إيران خلال السنوات القادمة؟

إيران تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية

تقدم ميداني كبير للجيش السوري في مخيم اليرموك والحجر الأسود

بريطانيا تعترف بقتلها مدنيين سوريين "عن طريق الخطأ"

مفتي الجمهورية التونسية: أهلا بالإخوة الكرام رجال الدين اليهود في بلادهم تونس ! (فيديو)

في هذه المنطقة يختبئ البغدادي؟!

العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي بعد نسبة مشاركة كبيرة في التصويت الخاص

بدء إخراج المجموعات الإرهابية من ريفي حمص وحماة نحو الشمال السوري

مجلة أمريكية: ولي العهد السعودي أهم حليف لـ "إسرئيل"

قادة الاحتلال يهاجمون الأمم المتحدة بعد قرارها فتح تحقيق بالمجازر الأخيرة في غزة

ذكرى فاتحة الانتصارات: أين أصبح حزب الله؟

هكذا ردّت الحكومة الإيرانية على الجريمة الأخيرة للصهاينة بحق الشعب الفلسطيني

تقرير أمريكي: البنوك الأجنبية الكبرى تهرب من السعودية

آخر تطورات الانتخابات العراقية

داعش يعدم ضابطاً سورياً بطريقة وحشية في مخيم اليرموك

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

منظمة الهجرة الدولية: موجة الهجرة إلى الدول الأوروبية مستمرة

الجمعة 17 رمضان 1439
 
 
 
 
 
منظمة الهجرة الدولية: موجة الهجرة إلى الدول الأوروبية مستمرة

مواضيع ذات صلة

مرسوم حظر الهجرة العنصري والمعايير المزدوجة للسياسة الأمريكية

ميركل: باب الهجرة مفتوح ولن نضع حدا أقصى لعدد اللاجئين

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قالت المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية جويل ميلمان إن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا منذ بداية عام 2018 بلغ أكثر من 32 ألف مهاجر.

وأفادت المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية بأن 32 ألفاً و80 لاجئاً ومهاجراً وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر خلال 150 يوماً مضت من العام الحالي، ووصل 42% منهم إلى إيطاليا و34% وصلوا إلى اليونان و24% إلى إسبانيا.

ووصل خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017، 79870 مهاجر إلى الدول الأوروبية، أما عام 2016 فبلغ مجموع من وصل أوروبا في نفس الفترة أكثر من 230 ألف مهاجر، حسب المتحدث باسم المنظمة الدولية.

وكانت الحكومة النمساوية أعربت عن جهوزيتها "لإغلاق حدود البلاد تماماً" حال حدوث أي وضع طارئ، في إشارة إلى أن 40 ألف لاجئ ينتظرون لعبور البلقان إلى النمسا وألمانيا، غير أن مفوضية اللاجئين في النمسا نفت وجود أيّ حالة طارئة.

بدوره قال مستشار النمسا، سباستيان كورتس، إن مساراً جديداً يتبعه مهربو البشر في منطقة البلقان، لتهريب طالبي اللجوء إلى دول أوروبا الغربية، وأوضح كورتس أن مساراً جديداً لتهريب طالبي اللجوء بدأ يتشكل في البلقان، حيث يسعى مهربو البشر لنقل طالبي اللجوء إلى دول وسط أوروبا عبر ألبانيا، وأكد أن بلاده لن تكتفي بالتفرج إزاء ذلك، على العكس تماماً سنعمل على مكافحته.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

منظمة الهجرة الدولية الدول الأوروبية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

استشهاد 3 أطفال وإصابة 18 مواطنًا في صعدة
حراك ثوريّ متواصل في ذكرى مجزرة الدراز
ملاعب ومدن كأس العالم.. روسيا 2018
تضامنا مع فلسطين .. آلاف الأحذية أمام مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل
استشهاد 3 أطفال وإصابة 18 مواطنًا في صعدة

استشهاد 3 أطفال وإصابة 18 مواطنًا في صعدة

انسحاب اميركي أمام تقدم سوري في جنيف!
مدارس حولها "داعش" إلى مصانع لتحويل الأطفال إلى قتلة
لحظة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على فتاة في القدس
ابيات شعرية تصور العدوان السعودي الاميركي على اليمن