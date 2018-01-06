منظمة الهجرة الدولية: موجة الهجرة إلى الدول الأوروبية مستمرة

الوقت- قالت المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية جويل ميلمان إن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا منذ بداية عام 2018 بلغ أكثر من 32 ألف مهاجر.

وأفادت المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية بأن 32 ألفاً و80 لاجئاً ومهاجراً وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر خلال 150 يوماً مضت من العام الحالي، ووصل 42% منهم إلى إيطاليا و34% وصلوا إلى اليونان و24% إلى إسبانيا.

ووصل خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017، 79870 مهاجر إلى الدول الأوروبية، أما عام 2016 فبلغ مجموع من وصل أوروبا في نفس الفترة أكثر من 230 ألف مهاجر، حسب المتحدث باسم المنظمة الدولية.

وكانت الحكومة النمساوية أعربت عن جهوزيتها "لإغلاق حدود البلاد تماماً" حال حدوث أي وضع طارئ، في إشارة إلى أن 40 ألف لاجئ ينتظرون لعبور البلقان إلى النمسا وألمانيا، غير أن مفوضية اللاجئين في النمسا نفت وجود أيّ حالة طارئة.

بدوره قال مستشار النمسا، سباستيان كورتس، إن مساراً جديداً يتبعه مهربو البشر في منطقة البلقان، لتهريب طالبي اللجوء إلى دول أوروبا الغربية، وأوضح كورتس أن مساراً جديداً لتهريب طالبي اللجوء بدأ يتشكل في البلقان، حيث يسعى مهربو البشر لنقل طالبي اللجوء إلى دول وسط أوروبا عبر ألبانيا، وأكد أن بلاده لن تكتفي بالتفرج إزاء ذلك، على العكس تماماً سنعمل على مكافحته.