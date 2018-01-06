واشنطن تدرج "هيئة تحرير الشام" على قائمة المنظمات الإرهابية

الوقت- أعلنت واشنطن أمس الخميس، إدراج "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أنها عدّلت إدراج "جبهة النصرة" على القائمة بإضافة "هيئة تحرير الشام"، باعتبار الأخيرة مجرد اسم مستعار لـ "النصرة".

وأضافت الخارجية الأمريكية إن تغيير التسمية جرى في يناير 2017؛ بهدف تعزيز المنظمة موقعها في "الانتفاضة السورية"، وتحقيق أهداف خاصة أخرى في إطار علاقتها بـ "القاعدة"، وتابعت: "منذ يناير 2017، واصلت الجبهة العمل من خلال الهيئة في السعي لتحقيق تلك الأهداف".

ونقل البيان عن منسّق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية، ناثان سيلس، قوله: إن "تصنيف اليوم يسير في اتجاه أن أمريكا لا تنخدع بمحاولة القاعدة إعادة تشكيل نفسها"، وأضاف: إنه "مهما اختلف اسم جبهة النصرة فسوف نستمرّ في حرمانها من الموارد التي تسعى إليها بغية تعزيز أهدافها العنيفة".

وتضم "هيئة تحرير الشام"، كلاً من "جبهة فتح الشام (هي مسمّى جديد لـ "جبهة النصرة" التي انفصلت عن تنظيم "القاعدة"، خلال السنوات الماضية )، وحركة نور الدين الزنكي، ولواء الحق، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة" ويترأس هذه الهئية القائد العام السابق لحركة أحرار الشام الإسلامية" هاشم الشيخ أبو جابر" الذي ولد في مدينة حلب السورية عام 1968 وقاتل بجانب تنظيم القاعدة في العراق تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي، وساعد في انتقال مقاتلين الإرهابيين إلى العراق.